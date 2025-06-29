В Ивановской области двух женщин заочно приговорили за убийство военнослужащего

Гражданка Украины Мария Савоста и уроженка Серпухова Елена Попова были признаны виновными в убийстве военнослужащего в Ивановской области. Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил их к 18 и 24 годам лишения свободы соответственно. Приговоренные объявлены в федеральный розыск.

О решении суда написал ТАСС. Женщины убили 29-летнего капитана Константина Нагайко, который занимал должность командира батареи дивизиона ракетной бригады. Это произошло в городе Шуя Ивановской области 30 декабря прошлого года. По версии следствия, Савоста под видом новогоднего подарка отправила ему посылку, в которой содержалось взрывное устройство, а Попова передала ее капитану.

Обеих признали виновными в совершении теракта (ст. 205 УК РФ). Попова также была осуждена за незаконный оборот взрывчатых веществ (ст. 222.1 УК РФ). Вместе с тем с них взыскали почти 70 тыс. рублей по иску воинской части, где было совершено убийство.