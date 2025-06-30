Мамлюки захватили Париж

В парижском Лувре проходит выставка «Мамлюки, 1250–1517», посвященная могущественной египетско-сирийской империи, созданной военной кастой бывших рабов. При мамлюках исламский мир пережил новый золотой век. Выставка, которую после Парижа примет Лувр в Абу-Даби, рассказывает о никогда не прерывавшихся восточных связях французской культуры, буквально «крещенной исламом». Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.

Выставка открывается встречей Франции с мамлюками, которую не назовешь братской. Одной из побед Наполеона во время его славной, но провальной египетской кампании был разгром непобедимой доселе кавалерии мамлюков. Сцена «Битвы при пирамидах» (1798), написанная Франсуа-Андре Венсаном, выставлена в первом зале рядом с железной сбруей мамлюкского всадника — как будто бы для того, чтобы показать, каким устрашающим фасадом оборачивалась империя султанов к Европе, а потом рассказать, что же скрывалось за этим фасадом.

Мамлюки — воины, в большинстве своем тюркского или кавказского происхождения, с раннего детства обращенные в ислам и прошедшие специальную подготовку. Несмотря на свое рабское прошлое, они сформировали элиту, обладавшую не только военной, но и административной властью. В 1250 году они взяли в свои руки Египет и основали династию, которая продержалась до османского завоевания в 1517 году.

Лувр представляет этот период как эпоху расцвета, в которой исламская культура развивалась, приобрела новые формы, осваивала новые ремесла, воспитывала выдающихся мастеров. Султаны мамлюкской империи, как подчеркивают кураторы выставки Сурайя Нуджаим и Карин Жювин, были не просто полководцами, тупыми вояками — они были щедрыми меценатами, формировавшими облик своих сказочных для европейцев городов и поддерживавшими художников, архитекторов и ученых. Империя мамлюков стала важнейшим связующим звеном между Востоком и Западом. Через ее территорию проходили торговые пути из Индии и Китая в Европу, включая транзит пряностей, шелка, кораллов и мехов. Мамлюки контролировали Красное море, а их гавани и базары были важнейшими пунктами мировой экономической карты позднего Средневековья.

На выставке собрано 260 экспонатов: редчайшие рукописные книги, текстиль, резьба по дереву, изделия из стекла, роскошные ковры и, конечно, оружие и доспехи — куда без них. Происходят они из важнейших мировых коллекций, включая сам Лувр с его богатейшим восточным собранием, Лувр Абу-Даби, Британскую библиотеку, Метрополитен-музей и музеи Ближнего Востока. Многие вещи могли бы стать темой отдельной экспозиции. Среди них великолепный том Корана XIV века, так называемые паломнические свитки, украшенные миниатюрами наподобие дневников или путеводителей, редчайший ковер с тремя медальонами — один из шедевров ткаческого искусства того времени. Прекрасная обливная керамика вроде «Вазы с орнаментом в виде павлина» XIV века показана рядом с невероятными по тонкости стеклянными сосудами, украшенными росписью с изображением птиц, возможно, вдохновленными «Беседой птиц» суфийского поэта XII века Фарида ад-Дина Аттара, и лампами, заставлявшими светиться выгравированные на них имена великих султанов.

«Мамлюками» Лувр напоминает, что культура и наука способны родиться и процветать в самых диких исторических обстоятельствах. Рабская военная каста стала создателем одной из самых блистательных цивилизаций своего времени, не только влиявшей на Европу, но и поглядывавшей на нее свысока.

Культурная жизнь при султанах отличалась необыкновенным разнообразием и терпимостью. На улицах, базарах, в медресе сосуществовали мусульмане, христиане и евреи, теоретики и практики, суфии и улемы. В сложно структурированном обществе правами на социальную активность обладали не только мужчины, но и женщины. Символом женской власти стала Шаджар ад-Дурр — единственная женщина-султан в истории Египта, победительница крестоносцев, державшая в плену короля Франции Людовика IX Святого и чеканившая монеты со своим именем.

Противники в крестовых походах и торговые партнеры в мирное время, мамлюки оказали огромное влияние на европейскую цивилизацию. Об этом лучше всего говорит заключительный экспонат выставки — роскошный металлический сосуд, инкрустированный серебром и золотом. Изготовленный в XIV веке на территории, относящейся к современной Сирии, он подписан именем мастера Мухаммада ибн аз-Зайна. Хранители музея считают его своего рода «Джокондой» среди 17,5 тыс. объектов богатейшего исламского отдела Лувра. Весьма вероятно, что сосуд привезли в Европу в качестве трофея крестоносцы. В этой «Купели святого Людовика» крестили королевских детей начиная с Людовика XIII — и это лучший символ связи христианской Франции с арабской культурой и империей мамлюков.

Алексей Тарханов