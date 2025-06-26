Для репетиции «Алых парусов» на Троицком мосту выставили «Катюши» времен войны

В центре Петербурга продолжается подготовка к проведению ежегодного праздника выпускников «Алые паруса». В этот раз в мероприятии примут участие ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной войны (РСЗО) БМ-13 («Катюша»). Раритетные боевые машины корреспондент «Ъ-СПб» заметил 26 июня на Троицком мосту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной Войны (РСЗО) БМ-13 (Катюша), патриотического объединения «Ленрезерв», во время установки на Троицком мосту Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной Войны (РСЗО) БМ-13 (Катюша), патриотического объединения «Ленрезерв», во время установки на Троицком мосту Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной Войны (РСЗО) БМ-13 (Катюша), патриотического объединения «Ленрезерв», во время установки на Троицком мосту Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин Следующая фотография 1 / 3 Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной Войны (РСЗО) БМ-13 (Катюша), патриотического объединения «Ленрезерв», во время установки на Троицком мосту Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной Войны (РСЗО) БМ-13 (Катюша), патриотического объединения «Ленрезерв», во время установки на Троицком мосту Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин / купить фото Подготовка к празднику выпускников «Алые паруса». Ракетные системы залпового огня времен Великой Отечественной Войны (РСЗО) БМ-13 (Катюша), патриотического объединения «Ленрезерв», во время установки на Троицком мосту Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин

Исторические «Катюши» принадлежат патриотическому объединению «Ленрезерв». При этом на Троицком мосту они установлены не просто для красоты и не для запуска фейерверка. По данным «Ъ-СПб», в один из моментов предстоящего водного шоу над акваторией полетят ракеты с пятиметровым пламенем.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в центре Петербурга начались внеурочные разводки мостов в связи с репетициями праздника выпускников «Алые паруса». Готовящиеся мероприятия повлияют на маршруты водителей уже вечером в четверг, 26 июня.

Подробнее о других ограничениях на период проведения праздника выпускников в Петербурге — в материале «Ъ-СПб» «"Алые паруса" на трезвую голову».

Андрей Цедрик