«Алые паруса» на трезвую голову

В Санкт-Петербурге пройдут «Алые паруса» в ночь с 28 на 29 июня. За день до этого в городе и Ленобласти запретят продажу алкоголя и введут ограничения на проезд транспорта. Как отметят праздник выпускников школ в 2025 году — в материале «Ъ-СПб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Желающих увидеть бриг «Россия» остается три способа посещения праздника: посмотреть праздник из панорамных ресторанов, занять одну из точек ограниченного обзора на набережных Петербурга или посетить генеральную репетицию «Алых парусов» 27 июня

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Желающих увидеть бриг «Россия» остается три способа посещения праздника: посмотреть праздник из панорамных ресторанов, занять одну из точек ограниченного обзора на набережных Петербурга или посетить генеральную репетицию «Алых парусов» 27 июня

Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Главной площадкой праздника вновь выбрали Дворцовую площадь и Дворцовую набережную, где с 20:00 28 июня до 04:00 следующего дня на главной площади Петербурга пройдет концерт, который посвятят 80-летию Победы. Оформление сцены дает отсылку к военным годам: ее смонтируют в виде окна, заклеенного лентами, как это делали во время бомбежек. Ведущими праздника будут блогер Ида Галич и шоумен Дмитрий Хрусталев.

На сцене выступят группа «5УТРА», певицы Зара и Bearwolf, Akmal’, коллективы The Hatters, Вадим Самойлов с группой «Агата Кристи» и «Иванушки International», хедлайнер — Надежда Кадышева с сыном Григорием. В прошлом году звездами концерта были Ваня Дмитриенко, Люся Чеботина, Алсу и рок-группа IOWA.

Праздник «Алые паруса» впервые прошел в Ленинграде в июне 1968 года по инициативе выпускников городских школ и техникумов. Официальное утверждение праздника состоялось год спустя. С 1979 года, по инициативе главы Ленинградского обкома КПСС Григория Романова, его празднование прекратилось. В 1991 году он был окончательно отменен. Возрождение «Алых парусов» в Петербурге произошло только в 2005 году.

Кроме концерта в 22:00, выпускников поздравят президент Владимир Путин и губернатор города Александр Беглов. В 0:30 гостей пригласят на набережную и мосты для просмотра пиротехнического шоу и прохода брига с алыми парусами. Посмотреть шоу целиком смогут только выпускники, потому как для петербуржцев закроют часть улиц в центре и перекроют мосты: Дворцовый, Благовещенский, Троицкий и Тучков.

Во время празднования несколько зон будут полностью закрыты для автомобилей и пешеходов: стрелка Васильевского острова, берег у Петропавловской крепости и Троицкий мост, где размещаются оборудование и пиротехника. Дворцовый мост и Дворцовая набережная будут доступны только для выпускников с билетами. При этом метро в ночь с 28 на 29 июня будет работать круглосуточно.

Также до 5 июля запретили остановку транспортных средств на Университетской набережной и Биржевой площади. На Конюшенной площади стоянка аналогичные ограничения введут 27 июня, сообщили в комитете по транспорту. Кроме того, с 14:00 28 июня до 06:00 29 июня для водителей закроют 88 участков дорог в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах. С 18:00 28 июня до 06:00 29 июня будет недоступен Конногвардейский бульвар, с 19:00 28 июня до 06:00 29 июня — Английская набережная и Галерная улица, а с полуночи до 06:00 29 июня — Литейный мост.

Поэтому у желающих увидеть бриг «Россия» остается три способа посещения праздника: посмотреть праздник из панорамных ресторанов, где стоимость места за три дня до мероприятия варьируется от 20 до 150 тыс. рублей, занять одну из точек ограниченного обзора на набережных Петербурга или посетить генеральную репетицию «Алых парусов» 27 июня.

Билеты на «Алые паруса» официально не продаются. Их бесплатно получают выпускники школ за несколько дней до мероприятия. Каждому школьнику выдают по два билета: один для себя и один для гостя, которого он может пригласить на Дворцовую площадь.

При выборе второго варианта, к примеру, можно занять набережную Макарова, на которой остается возможность хоть мельком увидеть паруса. К тому же можно попытаться попасть на Мытнинскую набережную или пойти в конец набережной Лейтенанта Шмидта, где посмотреть шоу можно только с помощью бинокля.

Однако главным ограничением праздника выпускников станет запрет на продажу алкоголя везде, кроме баров, ресторанов и дьюти-фри, сообщили в Смольном. В Петербурге ограничения продлятся с 22:00 27 июня до 11:00 29 июня, в Ленобласти — с 22:00 27 июня до 09:00 29 июня.

Стефания Барченкова