С дубайским привкусом: в Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса»

Вечером 28 июня в Петербурге начался праздник выпускников «Алые паруса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ

Большим скоплением молодых людей в центре города решили воспользоваться уличные торговцы, которые предлагают бывшим школьникам купить сувенирную продукцию, а также кальяны в стакане, передает с места событий корреспондент «Ъ-СПб».

Не менее интересно обстоят дела на самом празднике, где выпускники могут приобрести дубайский шоколад за тысячу рублей и бутерброды с форелью за 150 рублей. Напитки в основном отдают за 170 рублей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в городе на Неве на время празднования «Алых парусов» запретили розничным сетям продавать алкоголь.

Андрей Маркелов, Полина Пучкова