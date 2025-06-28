Глава МИДа Лавров отправился с визитом в Киргизию

Глава МИД России Сергей Лавров прилетел в Чолпон-Ату, где 29–30 июня проведет встречи с президентом Садыром Жапаровым и главой МИД страны Жээнбеком Кулубаевым. В аэропорту Чолпон-Аты российского министра встретили в национальных костюмах и баурсаками — традиционным блюдом киргизской кухни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Визит господина Лаврова в Киргизию ранее анонсировала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, визит нацелен на углубление российско-киргизского межгосударственного диалога, взаимодействия в духе стратегического партнерства, союзничества. На переговорах будут затронуты вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.

30 июня в Чолпон-Ате также пройдет встреча глав МИДов стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Стороны обсудят вопросы «региональной безопасности в Центральной Азии, в том числе наращивание совместных усилий по противодействию угрозам, исходящим от международных экстремистских и террористических сил, и попыткам дестабилизации региона извне».

Анастасия Домбицкая