Алексей Вихарев запустил серию дворовых праздников в Екатеринбурге

Руководитель фракции «Единая Россия» в Екатеринбургской городской думе Алексей Вихарев запустил серию дворовых мероприятий в разных районах города. Как сообщили в его пресс-службе, первые развлекательные программы для детей были организованы в двух дворах на Эльмаше.

«Детей развлекали аниматоры и ростовые куклы, проводили для них конкурсы и игры. За музыкальное настроение отвечал диджей»,— говорится в сообщении.

Господин Вихарев напомнил, что в середине сентября пройдут выборы губернатора Свердловской области. «Не пропустите, обязательно сходите на свой избирательный участок и сделайте правильный выбор»,— призвал он участников дворовых праздников.

Дмитрий Кожаев