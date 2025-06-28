Минобороны сообщило о взятии села Червоная Зирка в ДНР

Бойцы российской группировки войск «Восток» заняли село Червоная Зирка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Это пятый населенный пункт в ДНР, занятый армией России за эту неделю: 24 июня министерство заявило о взятии Дылеевки, 25 июня — Ялты, 26 июня — Новосергеевки и Шевченко. Глава ДНР Денис Пушилин говорил, что войска установили контроль над всеми населенными пунктами, из которых ВСУ вели контрнаступление в 2023 году.