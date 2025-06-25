Минобороны сообщило о взятии Ялты в ДНР

Подразделения группировки войск «Восток» заняли населенный пункт Ялта в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Это уже второй населенный пункт в ДНР, занятый российской армией за эту неделю: 24 июня оборонное ведомство заявило о взятии Дылеевки. Глава ДНР Денис Пушилин сказал, что войска установили контроль над всеми населенными пунктами в регионе, из которых вооруженные силы Украины (ВСУ) вели контрнаступление в 2023 году.