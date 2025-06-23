Пушилин: ВС РФ заняли населенные пункты ДНР, откуда ВСУ наступали в 2023 году

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские войска установили контроль над всеми населенными пунктами в регионе, из которых в 2023 году Вооруженные силы Украины (ВСУ) вели контрнаступление.

«За прошлую неделю освобождено было несколько населенных пунктов: это Ульяновка, это Новониколаевка, поселок Запорожье и Перебудова»,— сказал Денис Пушилин в эфире «России 24» (цитата по ТАСС). Он добавил, что последний из упомянутых поселков «имеет определенное значение», так как «с его освобождением были освобождены... все населенные пункты, откуда начиналось пресловутое контрнаступление в 2023 году».

О переходе села Перебудова под контроль российской армии Минобороны России заявило 22 июня. Населенный пункт находится в Великоновоселковском районе ДНР.