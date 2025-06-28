Власти Удмуртии объяснили причины демонтажа мозаики в ледовом дворце «Ижсталь»

Власти Удмуртии рассматривали возможность сохранения мозаичного панно в ледовом дворце «Ижсталь»: в марте, после обращения инициативной группы, строительные работы в конференц-зале были приостановлены до подготовки ею сметы на реставрацию. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказал заместитель председателя правительства региона Тимур Меджитов. Проект реконструкции не включал в себя обновление мозаики, а сроки не позволяли затягивать процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«В ходе личной встречи на площадке <...> была достигнута договоренность о подготовке сметных расчетов по реставрации (мозаики.— “Ъ-Удмуртия”) до 3 апреля. Однако в установленный срок документы предоставлены не были»,— сказал господин Меджитов. Вице-премьер добавил, что инициативной группе дали дополнительный срок, который также не был соблюден.

После этого на объект приезжала представитель группы, которая сделала дополнительные фотографии. «Была достигнута новая договоренность — представить смету в течение недели, до 12 мая. Однако и этот срок не был выполнен»,— посетовал господин Меджитов.

По словам зампредседателя правительства, расчет стоимости работ по сохранению мозаики отправили только спустя девять недель и пять дней после первоначальной договоренности. При этом виды и состав работ предоставлены не были.

«В связи с отсутствием своевременных и полноценных предложений по реставрации, а также с учетом графика реконструкции спортобъекта, было принято решение продолжить работы в соответствии с утвержденным проектом»,— объяснил господин Меджитов.

Вице-премьер рассказал, что демонтаж мозаичного панно стал вынужденной мерой из-за его значительного разрушения: основание арт-объекта находилось в аварийном состоянии и требовало полного восстановления. «Для сохранения мозаики необходимо было провести комплекс реставрационных работ: демонтировать полотно, восстановить основание, нанести новые штукатурные и клеевые слои, а затем заново воссоздать мозаику по имеющемуся рисунку»,— рассказал зампредседателя правительства. Сейчас мозаичное панно демонтировали и вывезли из ледового дворца. Окончательного решения по его восстановлению нет.

Напомним, мозаичное панно 1970-х годов — первая декоративная мозаика, включенная в архитектуру Ижевска, — демонтировали при реконструкции ледового дворца в конце июня. Активисты местного культурно-исторического клуба вывезли его элементы на территорию частной усадьбы. Его планируют восстанавливать собственными силами. Историки и искусствоведы называли разрушение арт-объекта «безответственным отношением к культурному наследию города».

Подробнее об этом читайте в материале «Не сложилось».