Не сложилось

В Ижевске при реконструкции ледового дворца «Ижсталь» разрушили мозаичное панно 1970-х годов, случайно обнаруженное в фойе спорткомплекса год назад. В минспорта региона, курирующем реконструкцию, от планов сохранить мозаику отказались, но предупредили волонтеров, что они могут забрать элементы разрушенного арт-объекта. Активисты планируют восстановить утраченное произведение искусства собственными силами. Историки и искусствоведы называют разрушение мозаики «безответственным отношением к культурному наследию города».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Крылов, КИК «Антей» Фото: Алексей Крылов, КИК «Антей»

Декоративное мозаичное панно 1971 года разрушили при реконструкции ледового дворца «Ижсталь», сообщили в группе местного культурно-исторического клуба «Антей» во «Вконтакте» 26 июня. Арт-объект выполнили специалисты Комбината мозаичного искусства при Московском художественном фонде. Волонтеры отмечают, что до разрушения панно было в хорошем состоянии: «Не было утрачено практически ни одного кусочка смальты».

Мозаику обнаружили во время ремонтных работ в фойе ледового дворца в июле 2024 года. Она долго была скрыта от глаз посетителей спортобъекта. После обнаружения мозаики были получены экспертные заключения о ее ценности, а также рассчитана смета на восстановление. Их направили в минспорта Удмуртии, курирующее реконструкцию объекта. Стоимость восстановления арт-объекта эксперты оценили в 300–500 тыс. руб.

Руководитель культурно-исторического клуба Максим Блинов рассказал «Ъ-Удмуртия», что в 1970-е годы в Ижевске не было своих мастеров такого уровня. «Работа имеет художественно-историческую ценность, это первое мозаичное панно в регионе, выполненное в абстрактном стиле»,— уточнил историк. Активисты клуба «эвакуировали» большую часть элементов панно. Удалось ли сохранить все детали мозаики, неизвестно: часть осколков волонтеры собирали с пола.

«Те элементы, которые мы обнаружили, мы вывезли на территорию частной усадьбы. В министерстве восстанавливать арт-объект не планируют. Ранее мы писали обращения на региональном уровне и в Минспорта России — мозаику обещали сохранить. Будем восстанавливать своими силами и разместим ее в публичном месте»,— рассказал Максим Блинов по итогам выезда.

В официальном ответе представителю «Антея» от минспорта Удмуртии (копия есть в распоряжении редакции) говорится, что «сохранение мозаики на текущем месте по проекту реконструкции не предусмотрено». В разговоре, по словам руководителя клуба, министр по физической культуре и спорту республики Денис Парахин ранее устно обещал, что панно постараются сохранить. О решении разрушить мозаику представителям клуба стало известно накануне ее демонтажа 23 июня. С волонтерами по телефону связался лично господин Парахин и предложил забрать элементы разрушенной мозаики, в противном случае их предполагалось выбросить.

На момент публикации «Ъ-Удмуртия» господин Парахин и вице-премьер республики Тимур Меджитов, курирующие реконструкцию ледового дворца «Ижсталь», ситуацию не прокомментировали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: КИК «Антей» Фото: КИК «Антей»

Из экспертного заключения кандидата искусствоведения, доцента кафедры философии и гуманитарных дисциплин Ирины Брекоткиной (есть в распоряжении редакции) следует, что мозаика — первый прецедент включения декоративного панно в архитектуру Ижевска, на который впоследствии равнялись региональные архитекторы. «Сохранение панно важно для понимания истории архитектуры и монументального искусства Удмуртии советской эпохи. Стоит учесть, что мозаика — это очень трудоемкое и дорогостоящее искусство. Работа мастера-мозаичиста над панно таких же размеров, как в Ледовом дворце, стоит сегодня приблизительно 1,8–2 млн руб.»,— отмечается в заключении.

Участвовавший в оценке объекта историк дизайна Азат Романов рассказал «Ъ-Удмуртия», что в Ижевске были выполнены всего четыре абстрактные мозаики: в фойе ледового дворца «Ижсталь» — единственная созданная в 1970-е, и еще три работы 1980-х годов — на фасаде здания «Удмуртэнерго», на фронтоне столовой Радиозавода и на цоколе входной группы бывшего здания Художественного фонда Союза художников РСФСР.

«Большая часть таких панно в регионах была утрачена в 1990-е годы, часть — в 2000-е. В советское время их было выполнено относительно немного. Работа обладает узнаваемым композиционным решением и уникальным ритмом рисунка. Центростремительный рисунок и сложный ритм пятен создает ощущение быстрого движения, своеобразного полета через тоннель. Для советской художественной практики 1971 года это было выдающееся по смелости художественно-образное решение. Художественный замысел автора реализован аутентичным методом: каждая тессера уложена “дорожками” подобно папиллярному узору на пальцах»,— уточнил господин Романов.

Утрату панно господин Романов назвал «бесхозяйственностью и безответственным отношением к культурному наследию города». По словам эксперта, восстановление мозаики в исходном виде теперь становится сложной и трудозатратной задачей.

Художник-мозаичист Марина Яблонская (занимается восстановлением мозаики на фасада Дворца пионеров в Ижевске) отмечает, что любое мозаичное панно советского периода — уникальное, неповторимое произведение монументального искусства, которое несет отражение целой эпохи и является частью культурного кода территории. По ее словам, такие художественные элементы часто становятся фотозоной и запоминаются туристами.

«Панно, расположенное в ледовом дворце "Ижсталь", находилось в здании, не взаимодействовало с природными факторами, хорошо сохранилось. Об этом говорит отсутствие трещин, деформации или отхождения пластов с мозаичным набором. Для его обновления достаточно было точечной реставрации. В большинстве городов обращают внимание на такие объекты и всячески пытаются их сохранить, для того чтобы будущие поколения помнили свою историю»,— заключила эксперт.

Историк-культуролог Игорь Кобзев негативно оценил разрушение исторического арт-объекта. При этом, по мнению эксперта, большой утратой для города является планируемое тотальное изменение облика самого ледового дворца.

Дмитрий Горбунов