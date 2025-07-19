Сегодня исполняется 60 лет полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Серышев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Анатолий Серышев

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Красноярского края, председатель Совета межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» Михаил Котюков:

— Искренне поздравляю Анатолия Анатольевича Серышева с юбилеем! Коренной сибиряк, сильный, ответственный руководитель, настоящий патриот, глубоко погружается во все вопросы, помогает продвигать важные для Сибири инициативы. Анатолий Анатольевич хорошо знает, как и чем живут люди в регионах округа. На его контроле находятся практически все задачи: от реализации национальных проектов до помощи семьям, нуждающимся в особом внимании. Мелочей не бывает. Высоко ценю нашу совместную работу и постоянно ощущаю его поддержку. Желаю Анатолию Анатольевичу сил и энергии для воплощения в жизнь всего задуманного!

Сегодня исполняется 75 лет спецпредставителю президента РФ по делам Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), чрезвычайному и полномочному послу РФ Бахтиеру Хакимову

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бахтиер Хакимов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Бахтиер Хакимов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Его поздравляет заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», чрезвычайный и полномочный посол РФ Александр Яковенко:

— Уважаемый Бахтиер Маруфович, дорогой друг и коллега! От всей души поздравляю тебя со славным юбилеем, за которым стоят многие годы работы на дипломатической службе нашей страны. Это такие важнейшие для нас регионы, как СНГ, Центральная Азия и Азиатско-Тихоокеанский регион, а также наши посольства в Намибии и Португалии, которые ты успешно возглавлял. ШОС является ключевой структурой в нашей политике на Евразийском направлении. Будущее этого обширного и критического региона будет определять новый облик мира и новое качество глобальной политики. Его культурно-цивилизационное многообразие ляжет в основу многополярного миропорядка. Неудивительно, что руководство страны доверило тебе этот участок нашей внешнеполитической работы на переломном этапе мирового развития. Все, кому пришлось с тобой работать, знают тебя как профессионала высочайшего уровня, безупречно преданного делу и обладающего энциклопедическими знаниями, надежного коллегу и отзывчивого товарища, на которого можно положиться во всем. С огромным удовлетворением вспоминаю годы нашей совместной работы в МИДе. Желаю тебе крепкого здоровья, новых успехов в работе на благо Родины!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»