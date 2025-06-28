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Коммерсантъ FM
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Свадьба Безоса в Венеции стоит более €40 млн

Президент итальянского региона Венетто, в который входит Венеция, Лука Дзайя сообщил, что свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес обошлась им в €40-48 млн ($47-56 млн). Он уточнил, что пара пригласила на церемонию 200-250 человек.

Журналистка Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос

Журналистка Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос

Фото: @laurensanchezbezos / Reuters

Журналистка Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос

Фото: @laurensanchezbezos / Reuters

Слова президента Венетто передает Reuters. Агентство также пишет, что министерство туризма Италии оценивает экономический эффект от свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в $1,12 млрд.

Торжества по случаю свадьбы основателя Amazon проходит с 26 по 28 июня. В числе гостей прибыли основатель Microsoft Билл Гейтс, королева Иордании Рания аль-Абдулла и бизнесвумен Ким Кардашьян. Решение Джеффа Безоса и Лорен Санчес проводить свадьбу в Венеции стало причиной протестов местных жителей.

Петр Бузлаев

Фотогалерея

Венеция против свадьбы Безоса

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На время «свадьбы века» Венеция обзавелась еще одной достопримечательностью &lt;br>На фото: участники арт-коллектива Konn Artiss с манекеном в виде Джеффа Безоса

На время «свадьбы века» Венеция обзавелась еще одной достопримечательностью
На фото: участники арт-коллектива Konn Artiss с манекеном в виде Джеффа Безоса

Фото: Click News / Handout / Reuters

Протестующие отправили чучело основателя Amazon Джеффа Безоса в свободное плавание

Протестующие отправили чучело основателя Amazon Джеффа Безоса в свободное плавание

Фото: Click News / AP

«Долларовый» манекен на площади Святого Марка

«Долларовый» манекен на площади Святого Марка

Фото: Click News / Handout / Reuters

Основатель Amazon Джефф Безос был вынужден перенести свадьбу подальше от центра города из-за протестов

Основатель Amazon Джефф Безос был вынужден перенести свадьбу подальше от центра города из-за протестов

Фото: Click News / Handout / Reuters

Венецианцы заявляют, что город превращается в «декорацию для миллиардеров»

Венецианцы заявляют, что город превращается в «декорацию для миллиардеров»

Фото: Click News / Handout / Reuters

На фоне протестов Джефф Безос объявил, что гости свадьбы вместо подарков молодоженам сделают пожертвования в местные фонды

На фоне протестов Джефф Безос объявил, что гости свадьбы вместо подарков молодоженам сделают пожертвования в местные фонды

Фото: Yara Nardi / Reuters

На площади Святого Марка развернут баннер: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов»

На площади Святого Марка развернут баннер: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Протестующие около баннера с изображением миллиардера

Протестующие около баннера с изображением миллиардера

Фото: Yara Nardi / Reuters

Жители Венеции также недовольны тем, что «свадьба века» нанесет ущерб экологии города и вызовет большую нагрузку на городское хозяйство

Жители Венеции также недовольны тем, что «свадьба века» нанесет ущерб экологии города и вызовет большую нагрузку на городское хозяйство

Фото: Manuel Silvestri / File Photo / Reuters

Баннер экоактивистов движения Extinction Rebellion перед собором Святого Марка

Баннер экоактивистов движения Extinction Rebellion перед собором Святого Марка

Фото: Luigi Costantini / AP

Чучело Джеффа Безоса на плоту из коробок Amazon

Чучело Джеффа Безоса на плоту из коробок Amazon

Фото: Click News / Handout / Reuters

Туристы у манекена, сидящего на коробке Amazon

Туристы у манекена, сидящего на коробке Amazon

Фото: Click News / Handout / Reuters

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На время «свадьбы века» Венеция обзавелась еще одной достопримечательностью
На фото: участники арт-коллектива Konn Artiss с манекеном в виде Джеффа Безоса

Фото: Click News / Handout / Reuters

Протестующие отправили чучело основателя Amazon Джеффа Безоса в свободное плавание

Фото: Click News / AP

«Долларовый» манекен на площади Святого Марка

Фото: Click News / Handout / Reuters

Основатель Amazon Джефф Безос был вынужден перенести свадьбу подальше от центра города из-за протестов

Фото: Click News / Handout / Reuters

Венецианцы заявляют, что город превращается в «декорацию для миллиардеров»

Фото: Click News / Handout / Reuters

На фоне протестов Джефф Безос объявил, что гости свадьбы вместо подарков молодоженам сделают пожертвования в местные фонды

Фото: Yara Nardi / Reuters

На площади Святого Марка развернут баннер: «Если вы можете арендовать Венецию для свадьбы, вы можете платить больше налогов»

Фото: Yara Nardi / Reuters

Протестующие около баннера с изображением миллиардера

Фото: Yara Nardi / Reuters

Жители Венеции также недовольны тем, что «свадьба века» нанесет ущерб экологии города и вызовет большую нагрузку на городское хозяйство

Фото: Manuel Silvestri / File Photo / Reuters

Баннер экоактивистов движения Extinction Rebellion перед собором Святого Марка

Фото: Luigi Costantini / AP

Чучело Джеффа Безоса на плоту из коробок Amazon

Фото: Click News / Handout / Reuters

Туристы у манекена, сидящего на коробке Amazon

Фото: Click News / Handout / Reuters

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