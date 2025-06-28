Свадьба Безоса в Венеции стоит более €40 млн

Президент итальянского региона Венетто, в который входит Венеция, Лука Дзайя сообщил, что свадьба основателя Amazon Джеффа Безоса и журналистки Лорен Санчес обошлась им в €40-48 млн ($47-56 млн). Он уточнил, что пара пригласила на церемонию 200-250 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос

Фото: @laurensanchezbezos / Reuters Журналистка Лорен Санчес и основатель Amazon Джефф Безос

Фото: @laurensanchezbezos / Reuters

Слова президента Венетто передает Reuters. Агентство также пишет, что министерство туризма Италии оценивает экономический эффект от свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в $1,12 млрд.

Торжества по случаю свадьбы основателя Amazon проходит с 26 по 28 июня. В числе гостей прибыли основатель Microsoft Билл Гейтс, королева Иордании Рания аль-Абдулла и бизнесвумен Ким Кардашьян. Решение Джеффа Безоса и Лорен Санчес проводить свадьбу в Венеции стало причиной протестов местных жителей.

Петр Бузлаев