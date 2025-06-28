Обломок метеорита упал на жилой дом в США

Жители шести штатов США увидели падение метеорита. NBC News передает, что один из обломков небесного тела проломил крышу жилого дома в Джорджии.

NASA уточняет, что метеорит весом более тонны упал на Землю 25 июня в 12:25 по местному времени (19:25 мск) со скоростью 48,2 тыс. км/час. В сети появились видео, на которых жители США запечатлели огненный шар и метеорный след. Они записаны на территории Алабамы, Флориды, Джорджии, Теннеси, Северной и Южной Каролины.

Метеорит упал на территории Джорджии. Один из его обломков проломил крышу жилого дома и повредил пол одной из комнат. Никто не пострадал.