ТЦ «Гринвич» в Екатеринбурге временно закроется 30 июня
Торгово-развлекательный центр «Гринвич» в Екатеринбурге временно приостановит работу с 30 июня, сообщили в пресс-службе ТРЦ «Гринвич».
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«В целях обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, а также приведения всех систем в соответствие с современными стандартами, руководство ТРЦ приняло решение о временной приостановке работы торгового центра с 30 июня»,— говорится в сообщении.
По данным ТРЦ, данная мера необходима для комплексной модернизации и интеграции инженерных и противопожарных систем безопасности. «Исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам»,— отметили в пресс-службе.
«О сроках окончания приостановки не сообщается. Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать срок простоя»,— пояснили в ТРЦ.
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