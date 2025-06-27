Путин: Россию «кинули» насчет обещаний нерасширения НАТО на восток
Президент России Владимир Путин заявил, что еще до начала спецоперации на Украине страны НАТО начали расширяться на восток, нарушив свое обещание. По его словам, в то время как члены Североатлантического альянса объясняют рост военных расходов угрозами от России, это говорит об их собственной «агрессивности».
«А вот как мы подошли, как все мы подошли к этой специальной военной операции, об этом никто ни слова не говорит. А началось все с чего? С того, что нас надули, обманули грубо, как у нас в народе говорят, кинули просто по поводу нерасширения НАТО на восток. Ведь хорошо всем, всему миру известно, что России было обещано: ни одного дюйма на восток НАТО продвигаться не будет. И потом одна волна расширения за другой»,— сказал Владимир Путин журналистам в Минске.
«У нас есть хорошая поговорка: соринку замечают в чужом глазу, а в своем бревна видеть не хотят. На фоне этой риторики о якобы мнимой агрессивности России начинают говорить о необходимости вооружаться. Пускай вооружаются,— продолжил президент.— Как будто они младенцы, которые вчера на свет появились. Так не пойдет. Хотят увеличить свои расходы военные — пусть увеличивают, но это говорит об их агрессивности».