Форум дает фору

Генеральный директор холдинга «Бронка Групп» Никита Муров о том, как ПМЭФ помогает развиваться петербургскому бизнесу

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: холдинг «Бронка Групп» Фото: холдинг «Бронка Групп»

Завершившийся ПМЭФ внес значительный вклад в развитие экономики города. По итогам форума 2025 года Петербург заключил инвестиционные соглашения на сумму более 1 трлн рублей, из которых свыше 500 млрд — для промышленных проектов. Однако от проведения форума и сопутствующего ему скачка делового туризма выигрывает не только крупный бизнес, но и сфера HoReCa: гостиницы, рестораны, кейтеринг, а также все, что связано с индустрией развлечений.

Например, в состав холдинга «Бронка Групп» входит ресторанное направление, и на неделе, на которой проходил ПМЭФ, у нас была стопроцентная загрузка ресторанов. Можно говорить о росте потока посетителей в 1,5–2 раза в сравнении с обычными днями. Например, в нашем премиальном ресторане Il Lago dei Cigni на Крестовском острове столы бронировались за месяц до ПМЭФ, и сесть «день в день» было уже невозможно.

При этом специфика делового туризма на ПМЭФ такова, что гости ищут в ресторанах не только безупречный сервис и изысканные блюда от шеф-повара, но и новый опыт, способный вызвать яркие эмоции и впечатления. Так, в ресторане Hunt на улице Рубинштейна во время ПМЭФ мы сделали бонусное меню с винным сопровождением (проект «Время вина»). Результат — полная посадка, при этом рост выручки ресторанного сектора увеличивается и за счет повышения спроса на кейтеринговое обслуживание.

Выигрывают от проведения ПМЭФ и игроки рынка модного ритейла. Знаю, что в бутики некоторых петербургских дизайнеров буквально выстраивались очереди из участников форума, желающих познакомиться с новыми российскими брендами. Выросли продажи и в люксовом fashion-ритейле, в котором работает, в частности, холдинг «Бронка Групп». Все наши премиальные монобрендовые бутики — Zilli, Kiton, Santoni, Canali, а также интернет-магазин Bronka Fashion — делали специальные предложения для участников ПМЭФ, увеличивали время работы. Да, это определенные издержки, но они окупаются ростом продаж и повышением лояльности клиентов. Кроме того, специфика ПМЭФ проявлялась еще и в запросах клиентов на гибкость сервиса: примерка со стилистом и покупка в любом удобном месте, оперативная подгонка изделия по фигуре в ателье за 1–2 часа, быстрый стайлинг с консультантом под любую деловую задачу.

Подводя итог, хочу отметить, что такие масштабные события, как ПМЭФ, традиционно выступают драйверами в развитии экономики региона. Рост конкуренции и повышение требований к качеству услуг создают на рынке условия, в которых компании вынуждены вводить уникальные предложения для привлечения клиентов. Все эти позитивные изменения повышают привлекательность города для инвесторов и туристов, укрепляют репутацию Петербурга как современного делового центра и места для комфортного проживания и отдыха. Таким образом, ПМЭФ — это не вещь в себе, а катализатор перемен, от которых в конечном счете выигрывают даже те, кто к подготовке и проведению форума не имеет никакого отношения.