«Необходимость технологического рывка давно созрела»

Лев Мазараки, председатель совета директоров группы компаний «Стилобат»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК «Стилобат» Фото: пресс-служба ГК «Стилобат»

В октябре прошлого года международные организации признали экономику России четвертой в мире по паритету покупательной способности. Данная оценка стала признанием того, что наша страна вносит существенный вклад в мировую экономику и является устойчивой и сильной. Но сегодня перед государством стоит более амбициозная задача: к 2030 году, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, Россия должна войти в четверку крупнейших мировых экономик, обеспечить рост и развитие страны.

Завершившийся на днях Петербургский международный экономический форум был призван определить пути дальнейшего развития страны. На протяжении всего мероприятия эксперты утверждали: экономическую модель необходимо менять, нужны новые смыслы и решения. «Чтобы развитие продолжалось, экономика должна сделать шаг не вперед, а вверх, на следующую технологическую и организационную ступень»,— отмечал заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин.

По моему мнению, дальнейшее развитие невозможно без корректировки подходов и ключевых инструментов. Российская экономика уже сейчас претерпевает существенные изменения. Необходимость адаптации к большому числу вызовов повлияла на ее структуру. Качественные преобразования происходят в торговой сфере, где идет переориентация на рынки БРИКС, Ближнего Востока и Азии. Растут прямые инвестиции в аграрно-промышленный комплекс, строительную отрасль, обрабатывающую промышленность и машиностроение.

«Экономический рост в России возможен через новые технологии и профессионализм людей»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак на сессиях форума отмечал, что в последние два года наша экономика росла более чем на четыре процента в год, и это очень высокие показатели. «Чтобы сохранить свое лидирующее положение в четверке, нам нельзя почивать на лаврах. Нужно реализовывать главные наши цели: структурные изменения в экономике, модернизацию, рост несырьевых отраслей, гибкость рынка труда, поддержку и обеспечение технологического лидерства»,— заявил вице-премьер.

Развитие современных технологий и модернизация оборудования потребует усилий и ресурсов, но именно это направление — один из важнейших приоритетов экономической политики России. Необходимость технологического рывка давно созрела. За последние годы сформировался однозначный инвестиционный тренд в технологии, связанные с цифровыми платформами, искусственным интеллектом и кибербезопасностью. Благодаря цифровым платформам вообще меняется облик всей экономики, а бизнес, основанный на цифровизации, имеет сегодня очень хороший потенциал.

Для перехода на современные методы производства государством уже была оказана помощь 6 тыс. российских компаний. Но инвестиции в основной капитал не должны опережать вложения в капитал человеческий. Нехватка кадров, особенно способных выполнять сложную, высокопроизводительную работу,— ключевой вопрос, звучавший на ПМЭФ.

Для стабильного роста конкурентоспособности российских предприятий, помимо современного оборудования и инновационных технологий, необходимы также квалифицированные кадры, способные не только внедрять, но и разрабатывать высокотехнологичные продукты и методы производства. А также внедрение процессов повышения производительности труда. Обеспечение производства специалистами с актуальными профессиональными знаниями и навыками — одна из ключевых задач власти и бизнеса.

По оценкам Министерства труда, к 2030 году России потребуется 2,4 млн специалистов. Поэтому одной из главных задач наряду с привлечением новых кадров является максимально эффективное использование уже имеющегося трудового ресурса. Сегодня правительство России уделяет особое внимание поддержке тех направлений, которые позволяют ускорить естественный рост производительности труда. «Россия должна перейти к экономике высоких зарплат, основанных не на дефиците кадров, а на повышении качества и производительности труда»,— заявил Владимир Путин.