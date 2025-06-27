Национальный редизайн

На днях завершил свою работу Петербургский международный экономический форум с 24,2 тыс. участниками из 144 стран и подписанными соглашениями на 6,5 трлн рублей. Петербург заключил соглашений на общую сумму свыше 1 трлн рублей. Особое значение имеет то, что более половины этой суммы будет направлено на реализацию промышленных проектов, что свидетельствует о структурном развитии производственного сектора в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Добрышев Фото: Сергей Добрышев

Яркими трендами стало смещение экономических ориентиров на глобальный Юг, ставка на технологический суверенитет и переосмысление социальных институтов. Китай, ОАЭ и страны БРИКС+ (кроме Ирана) сформировали наиболее представительные делегации.

Особенно показателен четырехкратный рост числа участников из АСЕАН. Примечателен рост американского бизнес-участия (+30%), что свидетельствует о сохраняющемся прагматизме в условиях геополитики.

Ключевой акцент — переход от импортозамещения к созданию собственных стандартов. Так, в ходе одной из сессий по развитию делового климата было объявлено о планах правительства РФ по введению Национальной модели ведения бизнеса. До конца 2025 года модель будет окончательно утверждена.

Мария Кузнецова, редактор Guide «Экономический форум. Итоги»