Bloomberg: страны ЕС намерены отказаться от закупок американского оружия

Страны Евросоюза, которые увеличивают свои военные расходы до рекордных значений, испытывают сомнения по поводу закупок американского оружия, пишет Bloomberg. Это связано с их переживаниями за свою независимость от США, а также за риски, которые могут возникнуть из-за сотрудничества с новым руководством Штатов.

Союзников встревожило решение президента США Дональда Трампа на короткое время приостановить обмен разведданными с Украиной, пишет агентство со ссылкой на европейских чиновников. Вместе с тем власти стран беспокоятся и из-за публичных угроз господина Трампа захватить Гренландию. По этой причине датские чиновники на встрече с коллегами из США называли закупку американского оружия политически сложной, сообщает Bloomberg.

Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает на том, чтобы положиться на европейские компании в поставках оружия, это мнение разделяют лидеры и других европейских государств. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявлял, что европейскую военную промышленность необходимо полностью перестроить, поскольку сейчас производство оружия слишком сложное и дорогое.

В связи с разговорами о перевооружении акции европейских оборонных компаний растут — индекс общего рынка аэрокосмической и оборонной промышленности STOXX Europe с января 2024 года вырос более чем на 50%. В НАТО же считают, что Евросоюз не сможет укрепить свою оборону без закупок американского вооружения, о чем заявил неназванный высокопоставленный представитель альянса в разговоре с Bloomberg.

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