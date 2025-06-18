Встречай оружие

Страны ЕС вплотную приблизились к созданию общего фонда для совместной закупки вооружений через Европейскую программу оборонной промышленности (EDIP). Проект программы был впервые представлен в 2022 году, но раз за разом пробуксовывал из-за разногласий между ключевыми странами объединения. Теперь же последние препятствия устранены: компромиссный текст должен быть утвержден послами ЕС в ближайшие дни. Это откроет путь к финальному голосованию в Европейском совете и переговорам с Европарламентом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащий польских ВС и танк Leopard 2

Фото: Michal Dyjuk / AP Военнослужащий польских ВС и танк Leopard 2

Фото: Michal Dyjuk / AP

Европейская программа оборонной промышленности разрабатывалась как ответ на начало украинского конфликта, а четкие рамки обрела позднее, в 2024 году. Она должна решить несколько задач, стоящих перед странами ЕС: восполнить нехватку вооружений и боеприпасов, стимулировать развитие собственной оборонной промышленности и снизить зависимость от внешних поставщиков. В рамках программы планируется создать специальный фонд, который позволит участникам объединения заключать совместные контракты на поставку вооружений с европейскими производителями.

Однако идея с самого начала натолкнулась на разного рода сопротивление внутри ЕС.

Германия и Нидерланды не хотели запускать еще один общий фонд по аналогии с постковидным Фондом восстановления, эффективность которого была поставлена под сомнение. После создания в 2021 году он должен был помочь странам справиться с последствиями пандемии, но в итоге пока не освоен даже наполовину. Объем финансирования EDIP в €1,5 млрд также вызвал жаркие споры. Ряд стран ЕС считал, что сумма слишком мала, чтобы заметно увеличить производственные мощности после многолетнего недофинансирования. Подобную оценку давали даже аудиторы проекта.

Кроме того, разногласия вызывали технические параметры и возможность допуска иностранных производителей к участию в программе. Например, Польша, делающая ставку на быстрое перевооружение своей армии за счет контрактов с США и Южной Кореей, пыталась добиться включения в EDIP совместных закупок американских систем ПВО Patriot, а также сохранить возможность закупки неевропейского вооружения. Франция в ответ настаивала, чтобы не менее 80% компонентов, используемых в будущих контрактах, производились внутри ЕС. Ряд других стран, включая Германию, Нидерланды и Швецию, добивались снижения этого порога до 65%.

К настоящему моменту, по данным портала Euractiv, разногласия по программе были наконец устранены.

Издание ознакомилось с проектом финального соглашения, которое, по информации четырех его источников, будет одобрено послами ЕС в ближайшие дни. Теоретически принять EDIP можно было и раньше — для этого достаточно простого большинства голосов в Евросовете. Однако на практике действовало негласное правило консенсуса: создание оборонного фонда воспринималось Брюсселем и ведущими странами ЕС как политически чувствительное решение, которое требует единогласного одобрения. После утверждения программы послами последует голосование на уровне министров, а затем начнутся переговоры с Европарламентом.

Согласно компромиссному документу, общий фонд объемом €1,5 млрд будет использоваться для финансирования совместных контрактов на закупку вооружений, в которых не менее 65% компонентов должны производиться на территории ЕС. Кроме того, предусмотрены субсидии оборонным предприятиям. Получить доступ к средствам смогут только те концерны, в чьей продукции доля иностранных компонентов не превышает 35%. Помимо стран ЕС к программе смогут присоединиться Норвегия и Украина.

Для иностранных производителей также предусмотрена возможность доступа к фонду, но при соблюдении жестких условий.

В числе обязательных требований — передача технологий и отсутствие каких-либо ограничений на использование продукции, включая запрет на реэкспорт или применение против определенных стран. То есть никто из зарубежных партнеров не будет иметь права диктовать свои условия ЕС. Кроме того, для отдельных категорий вооружений, таких как дроны, Еврокомиссия намерена закрепить за собой право на модификацию.

В случае успешного голосования на уровне послов переговоры о реализации программы начнутся уже нынешним летом. Первые же контракты могут быть заключены в начале 2026 года. Важным подспорьем может стать решение Еврокомиссии, принятое в начале июня: странам ЕС разрешили перенаправлять часть неосвоенных средств из постковидного Фонда восстановления на оборонные цели в рамках EDIP. В фонде объемом €650 млрд остается более половины изначальной суммы, однако пока неясно, какая ее часть может быть использована для поддержки оборонной промышленности.

Вероника Вишнякова