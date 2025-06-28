Все израильские войны

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11 военных конфликтов с участием еврейского государства
13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев», атаковав крупнейшие ядерные и оборонные объекты Ирана. В ответ Исламская республика запустила десятки баллистических ракет. 22 июня США нанесли удары по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо, после чего стороны договорились о прекращении огня. Боевые действия продолжались 12 дней. С кем и за что до лета 2025-го воевало еврейское государство — вспоминает «Ъ».
Фото: Michel Lipchitz / AP
«Война за независимость»
- Даты: 15 мая 1948 — 20 июля 1949
Силы Израиля: первоначально 45 тыс. человек, к марту 1949 года — 115 тыс. человек
Силы арабских стран: по разным оценкам, от 25,3 тыс. до 58,2 тыс. человек
Потери Израиля: 6,2 тыс. человек
Потери арабских стран: от 5 тыс. до 15 тыс. человек
29 ноября 1947 года ООН приняла план раздела Палестины, который предусматривал создание на ее территории двух государств — еврейского и арабского. 14 мая 1948 года, после окончания действия Британского мандата на Палестину, была провозглашена независимость Израиля. Арабские государства не согласились с планом ООН, и в ночь на 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Ирак и Трансиордания (ныне — Иордания) начали боевые действия против еврейского государства.
В феврале—июле 1949 года при посредничестве ООН были заключены соглашения о прекращении огня. В результате конфликта Израиль занял около половины территорий, предназначавшихся для арабского государства, а также западный Иерусалим. Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим были оккупированы Иорданией. Сектор Газа был занят Египтом. По разным оценкам, из-за войны Израиль покинули от 340 тыс. до 700 тыс. арабо-палестинских беженцев. С территории мусульманских стран было изгнано от 800 тыс. до 1 млн евреев. По решению Лиги арабских государств от 1952 года всем арабо-палестинским беженцам было отказано в предоставлении гражданства всеми арабскими странами, «чтобы защитить их право на возвращение на родину». Исключение составили палестинцы на Западном берегу реки Иордан, получившие гражданство Иордании. Еврейские беженцы получили гражданство Израиля и других стран.
«Суэцкий кризис»
- Даты: 29 октября 1956 — 6 ноября 1956
Силы Израиля: 100 тыс. человек
Силы Великобритании: 45 тыс. человек
Силы Франции: 34 тыс. человек
Силы Египта: 70 тыс. человек
Потери Израиля: 172 человека
Потери Великобритании и Франции: 82 человека
Потери Египта: от 2 тыс. до 3 тыс. человек
26 июля 1956 года правительство Египта заявило о национализации Суэцкого канала, акционерами которого были Великобритания и Франция. Опираясь на поддержку соцлагеря, Египет добился вывода британских войск из зоны канала, закрыл проход для судов Израиля, а затем объявил фактическую блокаду всего израильского побережья. По инициативе Египта было создано единое (с Сирией и Иорданией) военное командование, целью которого была подготовка блицкрига против Тель-Авива.
29 октября 1956 года Израиль, договорившись с Великобританией и Францией, начал операцию на Синайском полуострове. Всего за пять дней девять израильских сухопутных бригад при поддержке 136 боевых самолетов прошли насквозь весь Синайский полуостров, разгромив четыре египетских соединения. На стороне Израиля выступили части ВВС Англии и Франции (еще около 500 самолетов). Они наносили удары по Суэцу и главным египетским городам — Каиру и Александрии. В критической ситуации МИД СССР потребовал от Лондона, Парижа и Тель-Авива прекратить войну в течение 12 часов и убрать все войска с территории Египта за трое суток, угрожая прямой военной поддержкой Каира. 6 ноября стороны договорились о перемирии. Результатом дальнейших переговоров стал возврат Египтом Израилю права на свободу судоходства в зоне Суэца. На границе двух стран был впервые в истории размещен миротворческий контингент ООН.
«Шестидневная война»
- Даты: 5 июня 1967 — 10 июня 1967
Силы Израиля: 264 тыс. человек
Силы арабских стран: 547 тыс. человек
Потери Израиля: около 800 человек
Потери арабских стран: 18 594 человека
22 мая 1967 года Египет объявил о закрытии Тиранского пролива для израильских судов. К коалиции против Израиля присоединились Сирия, Иордания и Ирак. В ответ 5 июня еврейское государство начало военную операцию. Израильские ВВС нанесли удары по всем аэродромам Египта, практически уничтожив ВВС страны. Позже были разбиты ВВС Иордании и Сирии. Кроме того, израильтяне нанесли значительный ущерб военной авиации Ирака.
Параллельно началась наземная операция на Синайском полуострове. К 8 июня он был занят войсками ЦАХАЛа. Полный разгром ВВС противника в первый день дал Израилю господство в небе. Это стало решающим фактом в победе еврейского государства в войне. Всего Израиль потерял 50 самолетов, но уничтожил не менее 450 самолетов противника. Конфликт закончился 10 июня 1967 года, Израиль одержал победу и занял сектор Газа, Иерусалим, Синайский полуостров, Голанские высоты и западный берег реки Иордан.
«Война на истощение»
- Даты: март 1969 — 7 августа 1970
Силы Израиля: 275 тыс. человек
Силы арабских стран: 216 тыс. человек
Силы СССР: 500–20 тыс. человек
Потери Израиля: 721 человек
Потери арабских стран: по разным оценка, от более чем 4 750 до более 11 912 человек
Потери СССР: 33 человека
После окончания «Шестидневной войны» стычки между военнослужащими Израиля и Египта, а также бойцами ФАТХ и Народным фронтом освобождения Палестины продолжились. В феврале 1969 года президент Египта Гамаль Абдель Насер объявил об окончании режима прекращения огня. В марте египетская артиллерия начала обстреливать израильские позиции. В основном стороны обменивались артиллерийскими ударами, вели воздушные бои и совершали рейды через Суэцкий канал.
К концу 1969-го Израиль смог перенести боевые действия вглубь Египта. В марте 1970 года в Каир для оказания помощи тайно прибыли советские части ПВО, инструкторы и военные специалисты. Помощь Египту также предоставляли Иордания, Сирия, Организация освобождения Палестины (ООП) и Куба. Израильские ВВС оказались не способны уничтожить советские расчеты ПВО. В свою очередь, США, опасаясь, что участие СССР в конфликте может привести к ядерной войне, оказали давление на Израиль для завершения боевых действий. В итоге 7 августа 1970 года было подписано мирное соглашение без территориальных уступок.
«Война Судного дня»
- Даты: 6 октября 1973 — 24 октября 1973
Силы Израиля: до 415 тыс. человек
Силы арабских стран: 993 тыс. человек
Потери Израиля: 2 569 человек
Потери арабских стран: 18 625 человек
6 октября 1973 года, в самый святой день еврейского календаря — День искупления, Египет напал на Синайский полуостров, а Сирия — на Голанские высоты, желая вернуть потерянные в 1967 году земли. Атака была неожиданной для Израиля, который не успел вовремя мобилизовать резервистов. Первоначально успех был на стороне арабских стран. Затем армия еврейского государства отбросила их войска на стартовые позиции.
К 14 октября ЦАХАЛ достиг позиций, с которых мог обстреливать Дамаск и находился в 40 км от города. В ночь на 17 октября армия Израиля переправилась через Суэцкий канал. Однако израильтянам не удалось отрезать египетскую армию от снабжения. В атаках на Суэц ЦАХАЛ понес крупные потери и был вынужден отойти. 24 октября при посредничестве США и СССР боевые действия были остановлены на сирийском фронте, а 25 октября — на египетском. В этот момент солдаты ЦАХАЛа находились в 100 км от Каира. Израильские войска покинули западный берег Суэцкого канала и город Кунейтра. 11 апреля 1974 года премьер-министр Израиля Голда Меир ушла в отставку, а вместе с ней весь кабинет министров. В марте 1979-го Израиль покинул Синайский полуостров. В 1974 году израильтяне передали в демилитаризованную зону ООН часть Голанских высот с городом Кунейтра.
Операция «Литани»
- Даты: 14 марта 1978 — 21 марта 1978
Силы Израиля: 25 тыс. человек
Силы Ливана и Палестины: нет данных
Потери Израиля: 20 человек, по данным Израиля, по данным палестинской стороны — 600–700 человек
Потери Ливана: 1,1–2 тыс. человек
Потери ООП: от 250 до 300 человек
11 марта 1978 года группа боевиков ФАТХ, входившей в Организацию освобождения Палестины, совершила теракт на Прибрежном шоссе в Израиле. В нем погибли 39 израильских граждан. В ответ на это армия Израиля 14 марта 1978 года начала операцию «Литани» и вторглась в Ливан. Ее целью были названы обеспечение безопасности северных территорий Израиля, вытеснение ООП и других палестинских вооруженных формирований от границ страны и укрепление позиций «сил свободного Ливана».
В ходе конфликта ЦАХАЛ оккупировал весь юг Ливана, кроме города Тир. 19 марта была принята резолюция СБ ООН о немедленном выводе израильских войск их Ливана и вводе туда миротворцев ООН. 21 марта 1978 года министр обороны Израиля Эзер Вейцман объявил о достижении целей операции и выводе войск. С 22 марта началось размещение на территории Ливана миротворческого контингента. В результате конфликта беженцами стали 265 тыс. жителей юга Ливана.
Операция «Мир Галилее»
- Даты: 6 июня 1982 — 5 июня 1985
Силы Израиля: более 25 тыс. человек
Силы ООП и Ливана: неизвестно
Потери Израиля: 657 человек
Потери ООП: 1 тыс. человек
Потери Сирии: 370 человек
Потери ливанцев и палестинцев: более 19 тыс. человек
3 июня 1982 года в Лондоне было совершено покушение на израильского посла. К нему были причастны боевики Организации Абу Нидаля, ранее являвшейся частью ООП, но к тому времени уже отколовшейся и находившейся в оппозиции. Несмотря на это, Израиль начал военную операцию против ООП. В ночь на 6 июня 1982 года ЦАХАЛ вторгся в Ливан с целью уничтожения баз ООП. Операция, также известная как Первая ливанская война, получила название «Мир Галилее».
К 14 июня армия Израиля достигла Бейрута и начала осаду. Лидер ООП Ясир Арафат заявлял, что Бейрут будут защищать «до последнего человека». Однако власти Ливана попросили ООП покинуть страну. 18 августа 1982 года при посредничестве США было подписано соглашение, по которому члены ООП обязались уехать из Ливана, а Израиль обещал не оккупировать Западный Бейрут. Боевые действия при этом продолжались. Силы ООП перебазировались в Тунис. Мирное соглашение было подписано 17 мая 1983 года, но 4 марта 1984-го Ливан его разорвал. Военнослужащие ЦАХАЛа вновь стали подвергаться нападениям. К июню 1985-го Израиль вывел свои войска из большей части Ливана, кроме буферной зоны. Она оставалась под контролем ЦАХАЛа до 2000 года.
Первая палестинская интифада
- Даты: 9 декабря 1987 — 13 сентября 1993
Силы сторон: нет данных
Потери Израиля: 111 человек
Потери палестинцев: до 1119 убиты армией Израиля, около 1 тыс.— во внутренних конфликтах
9 декабря 1987 года началась первая палестинская интифада — вооруженная борьба палестинских арабов против Израиля. Ее прозвали «войной камней», так как в первое время палестинцы закидывали солдат ЦАХАЛ булыжниками. Затем в ход пошли бутылки с зажигательной смесью, гранаты, взрывчатка и огнестрельное оружие. 31 июля 1988-го Иордания объявила об отказе от притязаний на Западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим в пользу будущего палестинского государства.
15 ноября 1988 года Национальный совет ООП объявил о создании государства Палестина со столицей в Иерусалиме. Однако эти территории находились под контролем Израиля. Главой палестинского государства был избран Ясир Арафат. Противостояние Израиля и ООП продолжалось до 13 сентября 1993 года, когда стороны подписали соглашения в Осло. В них они признали право на существование друг друга и определили порядок управления оккупированными территориями. На основании соглашений в 1994 году была создана Палестинская национальная администрация (ПНА). Соглашения также предусматривали обязательства ПНА по принятию мер для предотвращения актов террора против Израиля.
Вторая палестинская интифада
- Даты: 28 сентября 2000 — 8 февраля 2005
Силы сторон: нет данных
Потери Израиля: 946–988 человек
Потери палестинцев: 2680–3200 человек
Визит лидера израильского правого блока «Ликуд» Ариэля Шарона на Храмовую гору в Иерусалиме 28 сентября 2000 года стал формальным поводом для начала второй палестинской интифады. Руководство Израиля рассматривало это посещение как легитимный акт: по условиям мирных соглашений доступ к храму был открыт для верующих всех религий. Палестинцы же восприняли его как заявку Израиля не только на оккупированные территории Восточного Иерусалима, но и на святыни ислама на Храмовой горе. В городе начались массовые беспорядки с применением насилия.
К 10 октября 2000 года в них погибли 90 палестинцев, более 2 тыс. были ранены. Затем последовали теракты, обстрелы иерусалимского квартала Гило и машин на трассах, подрывы террористов-смертников в автобусах и торговых центрах. Израиль отвечал блокадами палестинских городов и операциями на Западном берегу и в секторе Газа. В марте 2004 года Израиль устранил лидера движения «Хамас» Ахмеда Ясина, в апреле — его приемника Абделя Азиза Рантиси. В ноябре 2004-го скончался Ясир Арафат. После этого интифада пошла на спад. В феврале 2005 года премьер-министр Израиля Ариэль Шарон и глава палестинского правительства Махмуд Аббас объявили о полном прекращении огня. В августе 2005-го израильтяне покинули сектор Газа.
«Июльская война»
- Даты: 12 июля 2006 — 14 августа 2006
Силы Израиля: от 10 тыс. до более чем 30 тыс. человек
Силы «Хезболлы»: от 2,5 тыс. до 7 тыс. человек, а также добровольцы «Стражей Исламской Революции»
Потери Израиля: 165 человек
Потери арабских стран: от 1449 до 1910 человек
12 июля 2006 года боевики ливанского движения «Хезболла» обстреляли из минометов укрепленный пункт «Нурит» и населенный пункт Шломи на севере Израиля, а также напали на пограничный патруль ЦАХАЛа. 13 июля вооруженные силы Израиля установили воздушную и морскую блокаду Ливана и начали наносить авиаудары по территории страны. На следующий день лидер «Хезболлы» Хасан Насралла объявил о начале «открытой войны» против Израиля. Конфликт также известен как Вторая ливанская война.
Почти вся территория еврейского государства подвергалась обстрелам со стороны боевиков. 22 июля около 2 тыс. солдат ЦАХАЛа зашли на территорию Ливана, но этих сил не хватало для удержания оккупированных территорий. 12 августа произошла массовая высадка десанта в Ливане. В наземной операции были задействованы около 30 тыс. солдат ЦАХАЛа. 13 августа израильская армия достигла реки Литани. 14 августа 2006 года было объявлено о прекращении огня в соответствии с принятой резолюцией Совбеза ООН. 1 октября того же года Израиль завершил вывод войск из Ливана.
«Северные стрелы»
- Даты: 23 сентября — 24 ноября 2024 (активная фаза)
Силы сторон: нет данных
Потери Ливана: 3823 человека (с октября 2023-го по февраль 2024-го)
Потери Израиля: 127 человек
7 октября 2023 года боевики палестинского движения «Хамас» вторглись на юг Израиля. В результате нападения погибли более 1,2 тыс. израильтян, 253 гражданина страны были похищены и увезены в сектор Газа. В ответ ЦАХАЛ начал военную операцию в Газе. В поддержку «Хамаса» выступило ливанское движение «Хезболла», начав обстреливать северные районы Израиля. На границе с Ливаном вспыхнули столкновения.
17 и 18 сентября в Ливане взорвались пейджеры и рации, которыми пользовались члены «Хезболлы». В результате погибли более 30 человек, пострадали около 4 тыс. Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху признал, что его страна причастна к этой акции.
23 сентября 2024 года Израиль начал атаковать объекты «Хезболлы» в Ливане. 27 сентября в результате авиаудара по Бейруту погиб лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла. 1 октября ЦАХАЛ приступил к наземной операции «Северные стрелы» в Ливане. Ее целью были названы оттеснение «Хезболлы» от границ Израиля и уничтожение ее инфраструктуры.
27 ноября в силу вступило соглашение о прекращении огня. Согласно документу, «Хезболла» отступила за реку Литани. К февралю 2025 года Израиль вывел большую част войск с территории Ливана. Однако в марте 2025-го обстрелы между Израилем и Ливаном возобновились.