Все израильские войны

29 ноября 1947 года ООН приняла план раздела Палестины, который предусматривал создание на ее территории двух государств — еврейского и арабского. 14 мая 1948 года, после окончания действия Британского мандата на Палестину, была провозглашена независимость Израиля. Арабские государства не согласились с планом ООН, и в ночь на 15 мая 1948 года Египет, Сирия, Ливан, Ирак и Трансиордания (ныне — Иордания) начали боевые действия против еврейского государства.

В феврале—июле 1949 года при посредничестве ООН были заключены соглашения о прекращении огня. В результате конфликта Израиль занял около половины территорий, предназначавшихся для арабского государства, а также западный Иерусалим. Западный берег реки Иордан и Восточный Иерусалим были оккупированы Иорданией. Сектор Газа был занят Египтом. По разным оценкам, из-за войны Израиль покинули от 340 тыс. до 700 тыс. арабо-палестинских беженцев. С территории мусульманских стран было изгнано от 800 тыс. до 1 млн евреев. По решению Лиги арабских государств от 1952 года всем арабо-палестинским беженцам было отказано в предоставлении гражданства всеми арабскими странами, «чтобы защитить их право на возвращение на родину». Исключение составили палестинцы на Западном берегу реки Иордан, получившие гражданство Иордании. Еврейские беженцы получили гражданство Израиля и других стран.