Что известно о католикосе всех армян Гарегине II и его конфликте с премьером Пашиняном

27 июня в Армении произошла потасовка между священниками и силовиками на фоне продолжающегося конфликта правительства и Армянской апостольской церкви (ААЦ). Премьер-министр Никол Пашинян обвинил католикоса всех армян Гарегина II в нарушении обета безбрачия, призвал найти ему замену, а затем сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. Подробности биографии Гарегина II — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Католикос всех армян Гарегин II

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости Католикос всех армян Гарегин II

Фото: Андраник Казарян / Sputnik / РИА Новости

Гарегин II (в миру Ктрич Нерсисян) родился 21 августа 1951 года в селе Воскехат Эчмиадзинского района Армянской ССР. В 1971 году с отличием окончил Духовную семинарию Геворгян, которая находится недалеко от Эчмиадзинского монастыря — центра ААЦ.

В 1970 году рукоположен во диакона, в 1972-м — в сан иеромонаха, после чего продолжил богословское образование в Вене. В середине 1970-х служил в чине духовного пастыря в ФРГ, учился в Боннском университете. В 1979 году вернулся в Эчмиадзин, после продолжил образование в аспирантуре Духовной академии Русской православной церкви в подмосковном Загорске (ныне Сергиев Посад).

В 1980 году указом католикоса Вазгена I назначен помощником главного викария Араратской патриаршей епархии, в 1983-м стал главным викарием. Тогда же рукоположен в сан епископа, в 1992-м возведен в сан архиепископа.

27 октября 1999 года, после смерти католикоса Гарегина I, Церковно-национальным собором ААЦ избран католикосом и патриархом всех армян.

Католикос всех армян — глава Армянской апостольской церкви (ААЦ) — древневосточной православной церкви. Армения, как принято считать, стала первой страной, которая провозгласила христианство государственной религией еще в начале IV века. Католикос всех армян избирается Церковно-национальным собором пожизненно. Всего за историю ААЦ было 132 католикоса, с 1999 года это Гарегин II.

В 2000 году Гарегин II посещал Москву и Санкт-Петербург, встречался с и. о. президента Владимиром Путиным. В 2001 году принимал патриарха Московского и всея Руси Алексия II, прибывшего на празднование 1700-летия принятия христианства как государственной религии Армении. Тогда же сопровождал папу римского Иоанна Павла II во время его трехдневного визита в Армению.

В 2004 году вместе с патриархом Алексием II освящал закладные камни кафедрального собора и резиденции епископа Ново-Нахичеванской и Российской епархии ААЦ в Москве. Армянский храмовый комплекс — самый большой за пределами Армении — был открыт в 2013 году.

В 2007 году прочтением молитвы открывал заседание Палаты представителей Конгресса США во время визита в Вашингтон. В 2008 году посетил Ватикан, откуда призвал все страны мира признать геноцид армян 1915 года в Османской империи.

В апреле 2008 года благословил вступившего в должность президента Армении Сержа Саркисяна, призвав его бороться за независимость Нагорного Карабаха.

В 2010 году вместе с президентом РФ Дмитрием Медведевым был удостоен премии имени патриарха Алексия II «За выдающуюся деятельность по укреплению единства православных народов».

Отношения высшего руководства ААЦ с премьер-министром Армении Николом Пашиняном обострились в 2020 году на фоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе. Духовенство поддержало оппозиционные силы, обвинившие премьер-министра в потере контроля над Карабахом, а Гарегин II призвал премьер-министра уйти в отставку «во избежание потрясений, возможных столкновений и трагических поворотов». Тогда же он заступился за находящегося под стражей экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который обвинялся в подготовке свержения конституционного строя.

В 2023 году Гарегин II заявил, что его призыв к отставке премьера — бессрочный. Через год Никол Пашинян заявил, что священнослужители ААЦ выступают в роли «агентов влияния», а в начале 2025 года назвал деятельность ААЦ «экономически непрозрачной». В ААЦ заявления премьера характеризуют как «постыдную кампанию» против церкви.