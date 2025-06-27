В Армении у резиденции католикоса произошла потасовка между священниками и силовиками

Сотрудники Службы нацбезопасности Армении прибыли к резиденции католикоса всех армян Гарегина II в Первопрестольном Святом Эчмиадзине (руководящий орган Армянской апостольской церкви; ААЦ). Они попытались зайти в здание для проведения обысков, но священники не дали им войти на территорию, завязалась потасовка. К силовикам вышел католикос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ Фото: Евгений Зайцев, Коммерсантъ

Накануне генпрокуратура Армении сообщила, что в отношении архиепископа Ширакской епархии Микаэла Аджапахяна возбуждено уголовное дело о публичных призывах к узурпации власти. Утром 27 июня сотрудники полиции прибыли к зданию Ширакской епархии Армянской церкви в Гюмри. Сам Микаэл Аджапахян уехал утром в Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный и административный центр церкви) в Вагаршапате на собрание духовенства.

«Владыка Микаэл сейчас поедет вместе с нашим адвокатом, мы вернемся в резиденцию, где проходило собрание священников. Там обсудим наши действия и примем решение. Мы приложим все усилия ради торжества справедливости»,— сказал Гарегин II собравшимся у монастырского комплекса.

Следственные действия в отношении армянских священнослужителей начались на фоне очередного конфликта правительства и ААЦ. Премьер-министр Никол Пашинян обвинял Гарегина II в нарушении обета безбрачия и призвал переизбрать предстоятеля церкви, а затем сообщил о предотвращении «плана криминального олигархического духовенства» по захвату власти в республике. На сегодняшний день по этому делу арестованы 15 человек, среди них — лидер оппозиционного движения «Священная борьба» архиепископ Баграт Галстанян. Под арестом также находится выступивший в защиту церкви российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян, возглавляющий группу компаний «Ташир».

Подробнее — в материале «Ъ» «Никол Пашинян вышел на ''Священную борьбу''».

Лусине Баласян