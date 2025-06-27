На заводе «Галополимер Пермь» скончался рабочий

Краевая госинспекция труда приступила к расследованию обстоятельств смертельного несчастного случая, произошедшего с работником химического предприятия АО «Галополимер Пермь». Известно, что 26 июня днем аппаратчик перегонки завода 1981 года рождения скончался в результате внезапного ухудшения самочувствия. В это время сотрудник «Галополимер Пермь» на прилегающей территории у входа в корпус выполнял погрузочно-разгрузочные работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Замруководителя инспекции труда Павел Бахтагареев отметил, что для установления обстоятельств и причин смерти в ведомстве формируют комиссию по расследованию несчастного случая. «В ближайшее время будет проведен правовой анализ документов, связанных с трудовой деятельностью работника, в частности режимом труда и отдыха. Также будут запрошены результаты судебно-медицинской экспертизы для установления окончательной причины смерти работника», - уточнил господин Бахтагареев. При установлении нарушений требований трудового законодательства инспекция примет меры административного характера.

Группа компаний «Галополимер» специализируется на выпуске фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии. В состав холдинга входят производственные предприятия в Перми и Кирово-Чепецке.