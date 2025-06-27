Лестница в небо
В Пензе ремонтируют лестницу на улице Красной
В Пензе приступили к капитальному ремонту лестницы на улице Красной, которого горожане ждали несколько десятков лет. Ступени развалились или сместились со своего места, превратив одно из самых проходимых мест в полосу препятствий. Лестница соединяет самую высокую точку Пензы (Западную Поляну) и центр города. На работы из бюджета выделено 4,5 млн руб., завершить ремонт должны до 15 июля. Как проходит реконструкция — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».
1 / 15