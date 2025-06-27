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Лестница в небо

В Пензе ремонтируют лестницу на улице Красной

В Пензе приступили к капитальному ремонту лестницы на улице Красной, которого горожане ждали несколько десятков лет. Ступени развалились или сместились со своего места, превратив одно из самых проходимых мест в полосу препятствий. Лестница соединяет самую высокую точку Пензы (Западную Поляну) и центр города. На работы из бюджета выделено 4,5 млн руб., завершить ремонт должны до 15 июля. Как проходит реконструкция — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».

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Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев

Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Об истории улицы напоминает водозаборная колонка

Об истории улицы напоминает водозаборная колонка

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Строительный мусор подрядчик временно складировал у проезжей части

Строительный мусор подрядчик временно складировал у проезжей части

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев

Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

До революции улица Красная назвалась Дворянской - сегодня тут старые дома соседствуют с новым элитным жильем

До революции улица Красная назвалась Дворянской - сегодня тут старые дома соседствуют с новым элитным жильем

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Вся улица Красная напоминает об истории города: вместо асфальта до XXI века проезжая дорога была покрыта дореволюционной брусчаткой

Вся улица Красная напоминает об истории города: вместо асфальта до XXI века проезжая дорога была покрыта дореволюционной брусчаткой

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле

На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле

На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Несмотря на таблички, предупреждающие о закрытом проходе, некоторые горожане продолжают пользоваться проторенным путем

Несмотря на таблички, предупреждающие о закрытом проходе, некоторые горожане продолжают пользоваться проторенным путем

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Новые ступени лестницы будут изготовлены из вибропрессованного камня и огорожены бордюром.

Новые ступени лестницы будут изготовлены из вибропрессованного камня и огорожены бордюром.

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Чтобы не идти по проезжей части, некоторые пытаются передвигаться по краю дороги, где находится ливневка и разбросаны старые камни

Чтобы не идти по проезжей части, некоторые пытаются передвигаться по краю дороги, где находится ливневка и разбросаны старые камни

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

В рамках реконструкции подрядчик вырубит заросли, которые появились на месте снесенных домов

В рамках реконструкции подрядчик вырубит заросли, которые появились на месте снесенных домов

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Подрядная организация демонтировала старые конструкции и установила опалубку

Подрядная организация демонтировала старые конструкции и установила опалубку

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Некоторые дома остались отрезаны от прохода на время ремонта

Некоторые дома остались отрезаны от прохода на время ремонта

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Реконструкция лестницы также подразумевает вырубку некоторых кустов и деревьев

Реконструкция лестницы также подразумевает вырубку некоторых кустов и деревьев

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Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Об истории улицы напоминает водозаборная колонка

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Строительный мусор подрядчик временно складировал у проезжей части

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

До революции улица Красная назвалась Дворянской - сегодня тут старые дома соседствуют с новым элитным жильем

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Вся улица Красная напоминает об истории города: вместо асфальта до XXI века проезжая дорога была покрыта дореволюционной брусчаткой

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Несмотря на таблички, предупреждающие о закрытом проходе, некоторые горожане продолжают пользоваться проторенным путем

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Новые ступени лестницы будут изготовлены из вибропрессованного камня и огорожены бордюром.

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Чтобы не идти по проезжей части, некоторые пытаются передвигаться по краю дороги, где находится ливневка и разбросаны старые камни

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

В рамках реконструкции подрядчик вырубит заросли, которые появились на месте снесенных домов

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Подрядная организация демонтировала старые конструкции и установила опалубку

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Некоторые дома остались отрезаны от прохода на время ремонта

Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ

Реконструкция лестницы также подразумевает вырубку некоторых кустов и деревьев