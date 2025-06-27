Лестница в небо

В Пензе приступили к капитальному ремонту лестницы на улице Красной, которого горожане ждали несколько десятков лет. Ступени развалились или сместились со своего места, превратив одно из самых проходимых мест в полосу препятствий. Лестница соединяет самую высокую точку Пензы (Западную Поляну) и центр города. На работы из бюджета выделено 4,5 млн руб., завершить ремонт должны до 15 июля. Как проходит реконструкция — в фотогалерее «Ъ — Средняя Волга».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Об истории улицы напоминает водозаборная колонка Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Строительный мусор подрядчик временно складировал у проезжей части Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ До революции улица Красная назвалась Дворянской - сегодня тут старые дома соседствуют с новым элитным жильем Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Вся улица Красная напоминает об истории города: вместо асфальта до XXI века проезжая дорога была покрыта дореволюционной брусчаткой Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Несмотря на таблички, предупреждающие о закрытом проходе, некоторые горожане продолжают пользоваться проторенным путем Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Новые ступени лестницы будут изготовлены из вибропрессованного камня и огорожены бордюром. Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Чтобы не идти по проезжей части, некоторые пытаются передвигаться по краю дороги, где находится ливневка и разбросаны старые камни Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ В рамках реконструкции подрядчик вырубит заросли, которые появились на месте снесенных домов Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Подрядная организация демонтировала старые конструкции и установила опалубку Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Некоторые дома остались отрезаны от прохода на время ремонта Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Реконструкция лестницы также подразумевает вырубку некоторых кустов и деревьев Следующая фотография 1 / 15 Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Об истории улицы напоминает водозаборная колонка Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Строительный мусор подрядчик временно складировал у проезжей части Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Улица Красная начинается в верхней точке Пензы, где находится телебашня и Тропа здоровья — излюбленное место прогулок пензенцев Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ До революции улица Красная назвалась Дворянской - сегодня тут старые дома соседствуют с новым элитным жильем Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Вся улица Красная напоминает об истории города: вместо асфальта до XXI века проезжая дорога была покрыта дореволюционной брусчаткой Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ На время реконструкции ведущей к Тропе здоровья лестницы здоровья горожанам приходится преодолевать круты подъемы и спуски по перепаханной земле Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Несмотря на таблички, предупреждающие о закрытом проходе, некоторые горожане продолжают пользоваться проторенным путем Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Новые ступени лестницы будут изготовлены из вибропрессованного камня и огорожены бордюром. Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Чтобы не идти по проезжей части, некоторые пытаются передвигаться по краю дороги, где находится ливневка и разбросаны старые камни Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ В рамках реконструкции подрядчик вырубит заросли, которые появились на месте снесенных домов Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Подрядная организация демонтировала старые конструкции и установила опалубку Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Некоторые дома остались отрезаны от прохода на время ремонта Фото: Сергей Федотов / Коммерсантъ Реконструкция лестницы также подразумевает вырубку некоторых кустов и деревьев