Минприроды Удмуртии зафиксировало разлив нефтепродуктов на реке Старковка 29 мая

Опасность разлива нефтепродуктов за пределы очага дислокации на реке Старковка в Ижевске отсутствует, сообщили «Ъ-Удмуртия» в минприроды Удмуртии. Гибели водных ресурсов не установили. Разлив зафиксировали 29 мая, после чего отобрали пробы воды в трех точках. Результаты исследований показали превышение по содержанию нефтепродуктов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

«Со стороны минприроды Удмуртии будет оказано содействие Устиновскому району в части выявления несанкционированных выпусков, а также источников сброса нефтесодержащих жидкостей совместно с МВД и госкомитетом республики по делам ГО и ЧС»,— говорится в сообщении.

Напомним, разлив нефтепродуктов произошел на участке реки Старковка рядом с проездом Копровый. Площадь загрязнения — 640 кв. м. На территории города 27 июня ввели режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.

На участке установлено боновое заграждение. В ближайшие две недели установят причину загрязнения реки и проведут откачку маслянистого пятна с поверхности реки, обследуют и очистят дно и береговую линию.