В Ижевске ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковка

Разлив нефтепродуктов произошел в Ижевске на реке Старковка, рядом с проездом Копровый, сообщает пресс-служба муниципалитета. Площадь загрязнения — 640 кв. м. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс.Карты» Фото: «Яндекс.Карты»

Проведено исследование проб воды в нескольких местах, установлено боновое заграждение рядом с запрудой у маслянистого пятна. Для определения места выпуска нефтепродуктов в реку планируется оборудовать еще одно ограждение выше по течению. Со стороны проезда установлена табличка «Опасная зона».

В ближайшие две недели установят причину загрязнения реки и проведут откачку маслянистого пятна с поверхности реки, обследуют и очистят дно и береговую линию.