В Ижевске ввели режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на реке Старковка
Разлив нефтепродуктов произошел в Ижевске на реке Старковка, рядом с проездом Копровый, сообщает пресс-служба муниципалитета. Площадь загрязнения — 640 кв. м. На территории города введен режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения.
Фото: «Яндекс.Карты»
Проведено исследование проб воды в нескольких местах, установлено боновое заграждение рядом с запрудой у маслянистого пятна. Для определения места выпуска нефтепродуктов в реку планируется оборудовать еще одно ограждение выше по течению. Со стороны проезда установлена табличка «Опасная зона».
В ближайшие две недели установят причину загрязнения реки и проведут откачку маслянистого пятна с поверхности реки, обследуют и очистят дно и береговую линию.