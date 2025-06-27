«Торпедо» назначило нового генерального директора

Новым генеральным директором московского футбольного клуба «Торпедо» стал 38-летний Сергей Синяев, ранее занимавший пост управляющего спортивных объектов команды. Господин Синяев находится в структуре столичного клуба с 2023 года.

20 июня «Торпедо» оказалось в центре крупного скандала: ее совладелец Леонид Соболев и прежний генеральный директор Валерий Скородумов были задержаны. В тот же день в их отношении было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 184 УК РФ («Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса, совершенное организованной группой»). Обоим грозит до семи лет лишения свободы.

Российский футбольный союз начал расследование в отношении «Торпедо». Президент организации Александр Дюков сообщил, что оно должно быть завершено до старта нового сезона Российской премьер-лиги, и напомнил о «нулевой толерантности к этическим нарушениям». Московская команда вышла в высший дивизион по итогам прошлого сезона, но теперь может отправиться обратно в Первую лигу.

Подробнее о проблемах «Торпедо» — в материале «Ъ» «Возвращение с задержанием»

Арнольд Кабанов