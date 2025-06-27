По итогам лета Геленджик планирует принять около 3 млн туристов

В Геленджике на июль забронировано 75% номерного фонда, на август — 70%, на сентябрь — 68%. За этот период город планирует принять порядка 3 млн туристов. По итогам года город-курорт посетят примерно 4,7 млн приезжих, ожидаемый рост туристического потока составит 8%. Об этом рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе министерства курортов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В первой половине июня Геленджик посетили около 290 тыс. туристов, на 20 тыс. человек больше, чем в аналогичный период прошлого года. По данным министерства, рост произошел из-за длительных выходных, приуроченных ко Дню России.

Объем бронирования на вторую половину июня в гостиницах и отелях города-курорта составляет примерно 80%. Это на 3% больше, чем в прошлом году. Однако заметно некоторое падение уровня глубины бронирования до 20–30 дней. Бронирования августа и сентября держатся на уровне прошлого года. Большинство объектов размещения готовятся к загрузке 100%. В городе работает около 3 тыс. отелей и гостиниц.

Отмечается, что пик туристического сезона в Геленджике приходится на период с 20-х чисел июля и до второй декады августа. В среднем приезжие остаются в городе на 9–10 дней.

В Геленджике наиболее востребованы отели с программой «все включено» и «ультра все включено», а также санатории. В эконом-секторе и трехзвездочных отелях бронирование идет быстро. Популярностью также пользуется отдых в глэмпингах.

Алина Зорина