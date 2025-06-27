«Игра в кальмара» подошла к финалу

27 июня выходит финальный сезон сериала «Игра в кальмара». Он включает шесть эпизодов, все они сразу станут доступны на Netflix. Третью часть снимали параллельно со второй, которая вышла в декабре 2024 года и собрала более 192 млн просмотров. Для сравнения — первый сезон стал рекордным на платформе, его посмотрели свыше 265 млн человек. Сможет ли финал повторить успех? И что будет после завершения проекта? Подробности — у Александра Мезенцева.

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Финальный сезон начинается сразу после кровавой развязки второго. Ги Хун, он же игрок 456, оказывается на грани. Его ждут новые, еще более опасные испытания. Параллельно развивается линия Фронтмена: он возвращается к управлению играми и готовится встретить новых VIP-гостей. Его брат, полицейский Джун Хо продолжает поиски острова, не подозревая о предателе рядом. По словам автора сериала Хван Дон Хёка, счастливой развязки ждать не стоит.

После прежнего ажиотажа интерес к «Игре в кальмара» замедлился. По данным Consumer Insight, только 55% корейских зрителей в возрасте до 59 лет планируют смотреть третий сезон. Еще перед премьерой второго их было более 60%. Снизилась и узнаваемость шоу, с 91% до 85%. Даже в Сеуле за день до выхода финала не видно было масштабной рекламы, сообщил “Ъ FM” местный житель. Как отмечает заместитель главного редактора «Московских новостей» Даниил Ротштейн, спад интереса может быть связан с трехлетним перерывом между первым и вторым сезонами: «Третья часть обещает быть последней для текущей сюжетной арки. И это всегда очень привлекает аудиторию. Зрители знают, что теперь-то историю не подвесят, скорее всего, в воздухе, а будет какое-то ультимативное завершение. Кроме того, этот сезон выходит всего через полгода после предыдущего. Последние годы есть тяжелейшая проблема для проектов в стриминге — это часто огромный, многолетний часто лаг между частями шоу. В этом случае возникает усталость, про проект забывают, потому что современный зритель перестимулирован».

После финального сезона Netflix снимет американскую адаптацию «Игры в кальмара», продюсером которой выступит Дэвид Финчер, известный по фильму «Бойцовский клуб». Ранее платформа уже запускала реалити-шоу, победитель которого получил свыше $4,5 млн до вычета налогов. Сериал уже можно считать полноценной франшизой, считает креативный директор маркетинга онлайн-кинотеатра Kion Анастасия Семенова: «Третий сезон очень ждут. У проекта огромное количество фанатов.

Но каким бы он ни вышел, даже если он как-то максимально разочарует фанатов, то это уже огромная франшиза, которую планируется в дальнейшем монетизировать.

Так, были новости о том, что у Netflix откроется ряд тематических парков по аналогии с Disneyland, в которых люди в том числе смогут покупать и какой-то мерч, и участвовать в играх».

Франшиза «Игры в кальмара» уже принесла Netflix около $900 млн выручки и, по оценкам аналитиков Bloomberg, приближается к отметке в $1 млрд.

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Валерия Калинина