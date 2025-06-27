Глава Удмуртии: будем отключать интернет даже при минимальной угрозе атаки БПЛА

Мобильный интернет в республике ограничивается даже при минимальной угрозе атаки БПЛА, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов на брифинге по мерам безопасности 27 июня. Он добавил, что главной задачей региональных властей сейчас является минимизация рисков, поскольку «ни один регион, ни одна страна в мире не дает 100% гарантии, что атака противника не будет успешной». Территория республики защищена средствами противовоздушной обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«При наступлении даже минимальной угрозы беспилотной опасности, мы ограничиваем и будем ограничивать работу мобильного интернета. С начала июня этого года у нас было восемь таких ситуаций. Если она (угроза — “Ъ-Удмуртия”) расценивается как высокая, это значит, что БПЛА находится вблизи границ республики, мы вводим особый режим»,— сказал господин Бречалов (цитата по пресс-службе правительства Удмуртии).

Глава региона резюмировал, что отключение мобильного интернета не означает, что над Удмуртией летают вражеские БПЛА. «Это значит, что мы усилили контроль всего, что происходит в небе. Если угроза будет высока, мы обязательно оповестим»,— добавил глава региона. Меры безопасности продлятся до тех пор, пока этого требует оперативная ситуация. При осложнении обстановки они будут будут усилены.

Полеты БПЛА в Удмуртии запрещены с марта 2023 года. Их разрешено использовать ряду служб и предприятий, например — при мониторинге лесных пожаров. С начала спецоперации все силы и средства оперативных служб, правоохранители и органы безопасности находятся в состоянии повышенной готовности, добавил он.

Напомним, 19-20 июня жители ряда районов Удмуртии оставались без возможности выйти в сеть со смартфонов. На этой неделе также наблюдались перебои со связью. Это связано с запуском в регионе системы временных ограничений мобильного интернета. Региональные власти называют ее эффективной мерой противодействия атакам вражеских БПЛА. Сотовая связь и проводной интернет, включая Wi-Fi, продолжают работу.

Бизнесмены из разных отраслей пожаловались на убытки из-за недоступности мобильного интернета. Эксперты оценивают среднее падение выручки компаний за это время в 30-40%. Сильнее всего ограничения ударили по сфере такси, в которой ситуацию назвали «катастрофой».

Как Удмуртия отреагировала на двухдневное отключение мобильного интернета — в материале «Временная деградация».