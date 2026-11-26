Эксперты, комментируя данные OMS, напоминают, что в прошлом году были ужесточены правила выдачи рабочих виз. В частности, были повышены пороговые значения зарплаты для прибывающих иностранцев, что ограничило въезд в страну лицам без высшего образования. Приезжающим также запретили привозить с собой находящихся на их иждивении членов семьи.