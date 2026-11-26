Чистая иммиграция в Великобританию упала до самого низкого уровня с 1997 года
Национальная статистическая служба Великобритании (ONS) и Министерство внутренних дел страны представили данные о миграции с июня 2025 года по июнь 2026 года. За отчетный период в страну прибыли 738 тыс. человек, а эмигрировали — 661 тыс. Чистая иммиграция в страну достигла самого низкого уровня с 1997 года, не считая периода пандемии COVID-19.
В ONS обратили внимание на то, что количество иммигрантов из стран, не входящих в ЕС, сократилось за 12 месяцев на 121 тыс. человек, до 258 тыс.
Эксперты, комментируя данные OMS, напоминают, что в прошлом году были ужесточены правила выдачи рабочих виз. В частности, были повышены пороговые значения зарплаты для прибывающих иностранцев, что ограничило въезд в страну лицам без высшего образования. Приезжающим также запретили привозить с собой находящихся на их иждивении членов семьи.
Как пишет The Times, количество выдаваемых виз соцработникам сокращено на 98%. Помимо этого, были приостановлены программы по воссоединению семей для беженцев и ужесточены ограничения для университетов, предоставляющих финансовую помощь иностранным студентам.