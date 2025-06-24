В Удмуртии вновь наблюдаются перебои с мобильным интернетом

Жители Удмуртии вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом. По данным сервиса DownDetector, количество сообщений о сбоях увеличилось после 10.30 местного времени и достигло 200 жалоб за последние сутки. Перебои с мобильным интернетом в том числе наблюдаются в центральной части Ижевска и в редакции «Ъ-Удмуртия». Официально об ограничения сети не сообщалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, 19-20 июня жители ряда районов Удмуртии оставались без возможности выйти в сеть со смартфонов. Это было связано с запуском в регионе системы временных ограничений мобильного интернета. Региональные власти называют ее эффективной мерой противодействия атакам вражеских БПЛА. Сотовая связь и проводной интернет, включая Wi-Fi, продолжают работу.

Бизнесмены из разных отраслей пожаловались на убытки из-за недоступности мобильного интернета. Эксперты оценивают среднее падение выручки компаний за это время в 30-40%. Сильнее всего ограничения ударили по сфере такси, в которой ситуацию назвали «катастрофой».

Как Удмуртия отреагировала на двухдневное отключение мобильного интернета — в материале «Временная деградация».