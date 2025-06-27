На Ставрополье дали сроки еще пяти участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы

В горсуде Георгиевска оглашен приговор пятерым участникам погромов в аэропорту Уйташ 29 октября 2023 года. Об этом сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Ризван Ахмедов, Ата Мусаев, Магомед Мухмаев, Хабиб Шейхов и Шанаваз Эльмурзаев признаны виновными в массовых беспорядках с применением насилия и оказанием вооруженного сопротивления представителям власти (ч. 2 ст. 212 УК РФ), в нарушении транспортной безопасности с причинением крупного ущерба (ч. 3 ст. 263.1 УК РФ) и в применении насилия «не опасного для жизни и здоровья» в отношении полицейских (ч. 1 ст. 318 УК РФ). По решению суда все фигуранты уголовного дела проведут от семи до десяти лет в колонии общего режима.

В погромах, по данным МВД Дагестана, тогда участвовало порядка 1500 человек. Они ворвались на территорию аэропорта и на летное поле в момент приземления рейса из Тель-Авива. В результате беспорядков аэропорт полностью прекратил работу, были задержаны и отменены регулярные рейсы. Ущерб имуществу составил более 24 млн руб., пострадали более трех десятков силовиков.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Посадочная полоса».

Александра Ларинцева, Пятигорск