Рядом с индустриальным парком «Волхонка» планируют построить мегапромзону

Около 100 тыс. кв. м объектов light industrial и складов планируют возвести рядом с индустриальным парком «Волхонка» в ближайшие два года, сообщает пресс-служба Nikoliers.

По словам гендиректора и совладельца ООО «Индустриальный парк “Альянс”» Александра Подсекина, на объектах организуют сборочные и металлообрабатывающие производства, производство упаковки, макроэлектроники.

Заместитель директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers Илья Янеев подчеркивает, что на текущий момент на площадке ведутся земляные работы и подготовка основания под фундамент.

Первая очередь проекта включает восемь корпусов формата light industrial по 1400 м2. Их введут в эксплуатацию в марте 2026 года. Вслед за ними начнется реализация еще двух очередей аналогичных по масштабу.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на территории промзоны по адресу: Литовская улица, д. 16, литер. Л (участок выходит на Полюстровский проспект) могут построить производственно-складское здание формата light industrial или бизнес-центр.

Андрей Маркелов