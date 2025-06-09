В промзоне на Литовской улице могут построить бизнес-центр или объект light industrial

На территории промзоны по адресу: Литовская улица, д. 16, литер. Л (участок выходит на Полюстровский проспект) могут построить производственно-складское здание формата light industrial или бизнес-центр. Об этом со ссылкой на результаты историко-культурной экспертизы на сайте комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) 9 июня сообщает «Деловой Петербург».

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Данный участок находится в собственности двух паевых фондов — «Жерминаль» и «Инвестор». Заказчиком проведения экспертизы является компания ООО «СЗ Авантаж», среди реквизитов которой указана электронная почта на сервере ГК «Альянс-инвест».

Общая площадь упоминаемых участков на Литовской составляет около 35 тыс. кв. м. По материалам судебных заседаний, часть этой территории в 2019 году приобрело ООО «Холдинговая компания "Альянс-инвест"». В конце прошлого года на четыре из пяти участков запрашивались градпланы с целью застройки, отмечает издание.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что компания-девелопер АО «Ленстройтрест» направила в комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Санкт-Петербурга уведомление о намерении разработать новый проект застройки бывшей территории завода «Позитрон» в районе станции метро «Проспект Просвещения».

Андрей Цедрик