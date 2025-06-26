Спикер Курской облдумы решил сложить полномочия

Председатель Курской облдумы Юрий Амерев подал заявление о сложении полномочий по собственному желанию. Он подписал распоряжение о рассмотрении документа на внеочередном собрании. Об этом сообщили в регпарламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Амерев

Фото: пресс-служба Юрий Амерев

Фото: пресс-служба

Юрий Амерев возглавил облдуму в 2021 году, сменив на этом посту Николая Жеребилова — последний стал его первым заместителем. Полномочия господина Амерева должны были продлиться до 2026 года.

Юрий Амерев родился 26 октября 1964 года в селе Знаменка Горшеченского округа Курской области. В 1989 году окончил Курский сельхозинститут (сегодня — Курский государственный аграрный университет), в 2008-м — Курский институт менеджмента, экономики и бизнеса, в 2018-м — РАНХиГС. Карьеру начал в 1989 году с должности ветврача в колхозе «Завет Ильича», в 1994-ом стал заведующим Барановским ветучастком станции по борьбе с болезнями животных Горшеченского района. Сам муниципалитет возглавлял с 2009 года по 2021-ый. Сейчас округом руководит его брат Андрей Амерев.

В октябре 2023 года Юрий Амерев усомнился в авторстве высказывания экс-губернатора Романа Старовойта о необходимости открыть заседания облдумы для журналистов. Через несколько дней спикер регпарламента извинился за свое высказывание.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова