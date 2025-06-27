В Нефтекамске при распиле емкости от топлива на АЗС произошло ЧП

Нефтекамский межрайонный следственный отдел возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным Главного управления МЧС Башкирии, сегодня днем на автозаправочной станции на Дорожной улице в Нефтекамске при проведении ремонтных работ произошел «хлопок емкости бензина»: в ней оставались пары топлива, а рабочие пытались ее распилить.

АЗС в момент ЧП не работала.

В результате инцидента у 36-летнего работника диагностировали ушибы мягких тканей. После осмотра его отпустили на амбулаторное лечение.

Прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Майя Иванова