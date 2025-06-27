Сергей Сомко назначен заместителем главы администрации Сочи по туризму

Заместителем главы администрации Сочи стал Сергей Сомко. Он будет курировать вопросы в области курортов, туризма и потребсферы, следует из информации с сайта мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сергей Сомко будет контролировать работу возглавляемого им ранее профильного департамента. Сегодня исполняющим обязанности директора этого департамента на сайте мэрии указан Александр Девин.

Сергею Сомко 46 лет. В 2001 году он окончил Кубанский государственный аграрный университет по специальности «Экология». Затем в этом учебном заведении получил юридическое образование.

В 2008 году Сергей Сомко пришел в департамент по реализации полномочий при подготовке зимних Олимпийских игр 2014 года, созданном в структуре администрации Краснодарского края. Там он замещал различные должности: от главного консультанта до первого заместителя руководителя. В 2014 году возглавил департамент Олимпийского наследия Краснодарского края.

С 2018 по 2019 год Сергей Сомко был директором департамента городского хозяйства администрации Сочи. Однако в 2020 ушел в ООО «Институт "Шельф"». В 2024 году вернулся в мэрию города-курорта и возглавил департамент курортов, туризма и потребительской сферы.

«Ъ-Сочи» писал, что Николай Семенцов оставил должность директора департамента архитектуры и градостроительства администрации Сочи. В пресс-службе мэрии рассказали, что он покинул пост по собственному желанию в связи с изменением места работы.

Андрей Куценко