Памятник Алексею Балабанову планируют установить на Васильевском острове

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» не исключил, что памятник режиссеру Алексею Балабанову, известному по дилогии «Брат», появится на Васильевском острове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из документального фильма Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», 2022

Фото: Любовь Аркус Кадр из документального фильма Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», 2022

Фото: Любовь Аркус

С предложением увековечить память режиссера во время прямой линии обратился один из жителей Петербурга. По его словам, именем господина Балабанова можно назвать сквер между Уральской улицей и набережной реки Смоленки, а также установить там памятник.

В ответ Пиотровский заявил, что топонимика непростая штука. Плюс есть закон, который требует, чтобы с момента смерти известной личности прошло 20 лет. Тем не менее чиновник пообещал, что над вопросом о создании памятника будут работать, а сама идея ему очень нравится.

Алексей Балабанов скончался в мае 2013 года в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности. Выдающийся режиссер был похоронен на Смоленском кладбище Васильевского острова.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Московском проспекте перед зданием Российской национальной библиотеки состоялось торжественное открытие памятника основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому.

Андрей Маркелов