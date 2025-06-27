Памятник Алексею Балабанову планируют установить на Васильевском острове
Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире телеканала «Санкт-Петербург» не исключил, что памятник режиссеру Алексею Балабанову, известному по дилогии «Брат», появится на Васильевском острове.
Кадр из документального фильма Любови Аркус «Балабанов. Колокольня. Реквием», 2022
Фото: Любовь Аркус
С предложением увековечить память режиссера во время прямой линии обратился один из жителей Петербурга. По его словам, именем господина Балабанова можно назвать сквер между Уральской улицей и набережной реки Смоленки, а также установить там памятник.
В ответ Пиотровский заявил, что топонимика непростая штука. Плюс есть закон, который требует, чтобы с момента смерти известной личности прошло 20 лет. Тем не менее чиновник пообещал, что над вопросом о создании памятника будут работать, а сама идея ему очень нравится.
Алексей Балабанов скончался в мае 2013 года в возрасте 54 лет от острой сердечной недостаточности. Выдающийся режиссер был похоронен на Смоленском кладбище Васильевского острова.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что на Московском проспекте перед зданием Российской национальной библиотеки состоялось торжественное открытие памятника основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому.