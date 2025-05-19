В первый день ПМЮФ в Петербурге торжественно открыли памятник Михаилу Сперанскому
В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника известному российскому государственному деятелю, основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому. 3,5-метровую фигуру, стоящую на гранитном постаменте высотой 2,795 метра, установили перед зданием Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте. Об этом сообщает «Интерфакс».
Открытие памятника Михаилу Сперанскому
Фото: Павел Борисенко
В церемонии открытия принял участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В своей речи он отметил, что Михаил Сперанский первым поставил вопрос о систематизации отечественного законодательства, стоял у истоков Конституции, а также предложил отмену крепостного права.
«Мы делаем большое дело. Отдаем дань и прославляем великих предков, высоких профессионалов»,— отметил господин Чуйченко.
Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что Михаил Сперанский был не только государственным деятелем, но также и поэтом, главой Пензенской губернии.
Михаил Сперанский (1772-1839) являлся сподвижником императора Александра I и наставником Александра II, он внес большой вклад в развитие отечественной юриспруденции. Результатом его работы по кодификации государственных правовых норм стало Полное собрание законов Российской империи. Кроме того, Михаил Сперанский стоял у истоков Императорской публичной библиотеки (ныне — РНБ).
В РНБ на сегодняшний день хранится самый большой архив трудов одного из основоположников современного российского права. Авторы памятника, установленного перед центральным входом в библиотеку, — скульптор Алексей Степаненко, архитекторы Сергей и Павел Букины, Евгений Кокорин и Мария Аверина.