В первый день ПМЮФ в Петербурге торжественно открыли памятник Михаилу Сперанскому

В Петербурге состоялось торжественное открытие памятника известному российскому государственному деятелю, основателю отечественной юридической науки Михаилу Сперанскому. 3,5-метровую фигуру, стоящую на гранитном постаменте высотой 2,795 метра, установили перед зданием Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Открытие памятника Михаилу Сперанскому

Фото: Павел Борисенко Открытие памятника Михаилу Сперанскому

Фото: Павел Борисенко

В церемонии открытия принял участие министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В своей речи он отметил, что Михаил Сперанский первым поставил вопрос о систематизации отечественного законодательства, стоял у истоков Конституции, а также предложил отмену крепостного права.

«Мы делаем большое дело. Отдаем дань и прославляем великих предков, высоких профессионалов»,— отметил господин Чуйченко.

Губернатор Петербурга Александр Беглов добавил, что Михаил Сперанский был не только государственным деятелем, но также и поэтом, главой Пензенской губернии.

Михаил Сперанский (1772-1839) являлся сподвижником императора Александра I и наставником Александра II, он внес большой вклад в развитие отечественной юриспруденции. Результатом его работы по кодификации государственных правовых норм стало Полное собрание законов Российской империи. Кроме того, Михаил Сперанский стоял у истоков Императорской публичной библиотеки (ныне — РНБ).

В РНБ на сегодняшний день хранится самый большой архив трудов одного из основоположников современного российского права. Авторы памятника, установленного перед центральным входом в библиотеку, — скульптор Алексей Степаненко, архитекторы Сергей и Павел Букины, Евгений Кокорин и Мария Аверина.

Дарья Астанина