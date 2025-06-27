Города Башкирии обязали согласовывать внешние связи с администрацией главы

Правительство Башкирии утвердило порядок согласования международных и внешнеэкономических соглашений, заключаемых муниципалитетами. Документ опубликован на республиканском портале правовой информации.

Ранее внешние связи городов и районов Башкирии регулировались региональным законом «О местном самоуправлении». В соответствии с ним, глава муниципалитета должен был за 15 дней до предполагаемого контакта обратиться за согласованием в уполномоченный орган правительства республики. За 45 дней до заключения проект международного или внешнеэкономического соглашения необходимо было отправить в правительство республики.

Новый порядок требует отправки проекта документа за 65 дней до подписания. Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Башкирии должно проверить целесообразность соглашения и финансово-экономические и иные последствия подписания договора. Рассмотрев проект, министерство отправит его на согласование в администрацию главы региона.

Окончательное решение о согласовании принимает кабмин, подписывающий соответствующее распоряжение.

Идэль Гумеров