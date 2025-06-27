В Башкирии внесли изменения в закон о платных парковках

Депутаты Курултая внесли изменения в закон об организации дорожного движения, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

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Владельцев платных парковок обязали адаптировать их под потребности инвалидов, пояснил председатель Курултая Константин Толкачев. Парковочные места должны обозначаться специальными знаками и иметь съезды, а также дополнительную площадь для пересадки в инвалидную коляску. При необходимости такую парковку необходимо оснастить пандусами с нескользящей поверхность и поручнями. Закон вступит в силу 1 сентября.

Платные парковки на центральных улицах Уфы заработали с 27 июня. До этого шла подготовка необходимой инфраструктуры, и плата за парковку в центре Уфы не взималась.

«Мы рассчитываем, что такой порядок позволит освободить наиболее загруженные улицы от автомобилей, которые постоянно паркуются там на весь рабочий день, и сделает город более комфортным для всех жителей и гостей Уфы. В том числе городское пространство должно стать удобным для маломобильных групп населения,— отметил спикер башкирского парламента.

Платные парковочные места организованы на девяти улицах Уфы: Карла Маркса, Пушкина, Коммунистической, Чернышевского, Мустая Карима, Ленина, Кирова, Достоевского и Октябрьской революции. Всего оборудовано около 1,2 тыс. мест, 10% от их количества предназначены для маломобильных граждан. Стоимость часа парковки — 40 руб. Штраф за неоплату составит 1,5 тыс. руб.

Майя Иванова