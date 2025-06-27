Башопера получила шесть номинаций театральной премии «Золотая маска»

Деятели Башкирского государственного театра оперы и балета стали победителями в шести номинациях национальной театральной премии «Золотая маска».

Главный дирижер театра Валерий Платонов получил премию как лучший дирижер за работу над оперой «В ночь лунного затмения» по трагедии Мустая Карима. Заслуженная артистка Башкирии, актриса Любовь Буторина получила премию за лучшую женскую роль за игру Танкабики в том же спектакле. Аналогичную награду за мужскую роль получил Василий Ефимов — солист московского театра «Геликон-опера» сыграл в роли Диуана.

Кроме того, сразу двух наград за эту постановку удостоилась Екатерина Малинина — за лучшую работу художника по костюмам и лучшую работу художника-постановщика.

В балетных номинациях у башкирской сцены одна победа — за лучшую мужскую роль награжден заслуженный артист Башкирии Сергей Бикбулатов, игравший Сергей Рахманинова в спектакле «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь».

Режиссер-постановщик оперы «В ночь лунного затмения» — Ляйсан Сафаргулова, балет «Рахманинов. Симфония длиною в жизнь» поставил режиссер-хореограф Олег Габышев.

Церемония награждения премии «Золотая маска» состоялась в казанском Театре Камала.

Идэль Гумеров