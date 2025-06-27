Самарский аэропорт закрывался из-за угрозы атаки БПЛА

Утром в пятницу, 27 июня, в самарском аэропорту Курумоч вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Они действовали с 6:55 по 8:50 (MSK+1). Об этом сообщает Росавиация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданской авиации. По данным Минобороны РФ, утром в пятницу над Самарской областью был сбит один вражеский беспилотник.

Губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА атаковал промышленное предприятие в Новокуйбышевске. Никто не погиб и не пострадал. На месте работают оперативные службы.

Георгий Портнов