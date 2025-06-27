Строительной отрасли РФ до 2030 года потребуется дополнительно 789 тысяч человек

Российской строительной отрасли потребуется дополнительно 789 тысяч работников до 2030 года. Об этом «Ведомостям» сообщили во ВНИИ труда. Сейчас в сфере занято около 6,8 млн человек.

Больше всего понадобится квалифицированных рабочих (340,3 тыс. человек) и специалистов высшего уровня квалификации (144 тыс.). Представитель института подчеркнул, что покрыть потребности возможно при текущих объемах подготовки, но только при условии «высокого уровня трудоустройства по специальности выпускников».

По данным Минстроя, в 2024 году строительные вузы выпустили более 34 тысяч специалистов, а учреждения СПО — свыше 117 тысяч. Уровень трудоустройства выпускников профильных направлений достигает 82,06%.

В стройиндустрии усиливается дефицит кадров, в частности рабочих специальностей. Зимой 2024–2025 годов спрос на специалистов в отрасли вырос более чем вдвое.

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