Аракчи: решения о возобновлении переговоров с США нет

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что решения о возобновлении переговоров между Вашингтоном и Тегераном на текущий момент нет. Об этом он рассказал в эфире телеканала IRIB.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«До сих пор не достигнуто соглашение о возобновлении переговоров. Я четко заявляю, что не было сделано ни назначения, ни обещания, и мы вообще не говорили о возобновлении переговоров»,— сказал господин Аракчи. По его словам, Иран продолжает обсуждать вопрос с учетом интересов его народа.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что глава иранского МИДа несколько раз после начала боевых действий с Израилем говорил по телефону со специальным посланником США на Ближнем Востоке Стивом Уиткоффом.

Иран и США провели пять раундов переговоров по поводу ядерной программы республики. Запланированная на 15 июня встреча сторон была отменена, так как за два дня до этого Израиль начал операцию «Народ как лев», ударив по ядерной и оборонной промышленности Ирана. После этого начались взаимные атаки Ирана и Израиля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном по ядерной проблематике возобновятся на следующей неделе.

Подробнее — в материале «Ъ» «С ядерной сделки стряхнули пепел».