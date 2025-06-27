Силы ПВО сбили 16 БПЛА за четыре часа

В период с 20:00 26 июня по 0:00 мск 27 июня средства ПВО над российскими регионами перехватили 16 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, семь БПЛА было сбито над Курской областью, по четыре БПЛА — над территориями Брянской области и Республики Крым, еще один БПЛА — над акваторией Черного моря.

В ночь на 26 июня дежурные средства ПВО сбили над Россией 50 беспилотников, 23 из которых — над Курской областью, еще 11 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, над Брянской областью — шесть, над Белгородской — три.